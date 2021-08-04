3 قتلى وعشرات الجرحى في حادث قطار في تشيكيا

ميشال تشيزيك ا ف ب

فرق الإنقاد في موقع تصادم قطارين في ميلافتشي بغرب تشيكيا، الأربعاء الرابع من آب/أغسطس 2021

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براغ (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات الأربعاء في حادث تصادم بين قطارين في بلدة ميلافتشي في غرب تشيكيا، وفق ما ذكرت شركة السكك الحديدية التشيكية.

ذكرت إدارة السكك الحديدية في تغريدة "لسوء الحظ، بحسب المعلومات الحالية، أدى تصادم قطارين (...) إلى مقتل ثلاثة أشخاص وعشرات الجرحى".

كانت الشرطة أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين.

و "تم اخلاء جميع الركاب من القطارين. وبعد التحقيق في الحادث من قبل مفتشي السكك الحديدية، ستبدأ أعمال إزالة الحطام. ونخطط لاستئناف الحركة صباح الغد على أقل تقدير"، بحسب الشركة.

وقالت الشرطة التشيكية "نؤكد أن حادث القطار أودى بحياة ثلاثة اشخاص. لم نعد نبحث عن ركاب".

وقالت ماريا سفوبودوفا، المتحدثة باسم فريق الانقاذ في منطقة بيلزن، لموقع ايروزلا "يوجد حالياً 31 شخصاً ممن يتلقون العلاج في حالة غير خطرة، وسبعة أشخاص في حالة حرجة".

واشارت وسائل اعلام محلية عن وجود اجانب بين الركاب.

واوضحت الشرطة "تم الإبلاغ عن عشرات الجرحى في مكان الحادث. نساعد في إجلاء الركاب"، مضيفة أن الحادث وقع بعيد الساعة 08,00 (06,00 ت غ).

كان أحد القطارين الذي يحمل الرقم إي إكس 351 يربط مدينة ميونيخ (ألمانيا) ببراغ، والآخر إقليمي يربط بين مدينتي بيلزن ودومازليس التشيكيتين.

واظهرت صور بثتها قناة "سي تي 24" التلفزيونية التشيكية قسما من قاطرة القطار الالماني محطمة بالكامل.

واشارت الشركة الألمانية في بيان إلى أن حركة القطارات على الجانب التشيكي "تقع تحت مسؤولية" شركة السكك الحديدية التشيكية.

وأكد وزير النقل التشيكي كاريل هافليتشك أن القطار "إي إكس 351 لم يحترم الإشارة واصطدم بالقطار الإقليمي" واضاف قبيل التوجه الى مكان الحادث أن "الوضع خطير".

واعرب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس عن تعازيه لأسر القتلى.

تم إرسال أربع مروحيات وعدة سيارات إسعاف وعشرات عناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقالت الشرطة التشيكية في تغريدة إن "الصليب الأحمر الألماني وخدمة الإسعاف البافاري وأطباء من (مدينة) شام موجودون كذلك في موقع الحادث. كما عرضت الشرطة الألمانية تقديم المساعدة".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حادثتي قطار في تشيكيا في تموز/يوليو 2020.

© 2021 AFP