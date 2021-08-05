أولمبياد طوكيو-سلة: الولايات المتحدة إلى النهائي لمواجهة فرنسا مجدداً

آريس ميسينيس ا ف ب/ا ف ب

لاعب المنتخب الأميركي كيفن دورانت يحاول تخطي نظيره الأسترالي جوك لاندال في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي مسابقة كرة السلة للرجال ضمن أولمبياد طوكيو في قاعة سايتاما في 5 آب\أغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

بات المنتخب الأميركي على بعد خطوة واحدة من إحراز لقبه السادس عشر في مسابقة كرة السلة للرجال، بتأهله إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد فوزه على نظيره الأسترالي 97-78 الخميس حيث سيتواجه مجدداً مع نظيره الفرنسي الذي وضع حداً لمغامرة لوكا دونتشيتش ورفاقه في المنتخب السلوفيني بالفوز عليهم بعد مباراة مثيرة 90-89.

ويتجدد الموعد بين الأميركيين والفرنسيين الذي أسقطوا حاملي اللقب في مستهل منافسات الأولمبياد الياباني 83-76 بعدما أقصوه أيضاً من ربع نهائي بطولة العالم 2019 بالفوز عليه 89-79.

ومنذ أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما توّج الـ"دريم تيم" حينها بالذهبية الأولمبية، لم تغب الولايات المتحدة عن المباراة النهائية للألعاب سوى مرة واحدة وكانت في نسخة أثينا عام 2004 عندما حلت ثالثة، إذ أنها فازت بكل نهائي بلغته.

وخاض المنتخب الأميركي بقيادة المدرب الفذ غريغ بوبوفيتش غمار مسابقة السلة في الألعاب الاولمبية على وقع خسارة ودية أمام نيجيريا، كما سقط أمام أستراليا تحديداً 83-91، قبل دعسة ناقصة في مباراته الافتتاحية بالخسارة أمام فرنسا.

وجاءت بداية المباراة صعبة على الأميركيين، إذ تمكن المنتخب الأسترالي بقيادة صانع ألعابه المخضرم باتريك ميلز من التقدم 21-18 مع نهاية الربع الأول، قبل أن يعزز النتيجة في الربع الثاني 41-26 وسط حالة ضياع في صفوف الأميركيين الذين عانوا دفاعياً، خصوصاً في مواجهة لاعبَي الجناح، ميلز ودانتي إكزوم.

ويُعتبر المنتخب الأسترالي ثالث أكثر منتخب مُشارك في الألعاب الأولمبية، ويملك لاعبين من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة "أن بي إيه"، مع سبعة لاعبين بعد الولايات المتحدة ونيجيريا (8).

ونجح نجم بروكلين نتس كيفن دورانت وزملاؤه في كبح جماح الأستراليين في أواخر الربع الثاني، إذ أدّى وقت مستقطع لبوبوفيتش في استدراك الموقف وتحسين التمركز الدفاعي الذي قابلته استفاقة هجومية أتاحت للمنتخب الأميركي تقليص الفارق إلى 45-40 مع نهاية الشوط الأول.

وواصل الأميركيون استفاقتهم المتأخرة، وقاد دورانت الانتفاضة الأميركية التي قلبت المباراة رأساً على عقب وعطّلت محركات الأستراليين الذين وجدوا أنفسهم أمام دفاع صلب وهجوم ناري.

وبالتالي، قلب الأميركيون تأخرهم في منتصف الربع الثالث (59-50)، وفرضوا إيقاعهم حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

- انتهاء المغامرة السلوفينية -

وكان دورانت أفضل المسجلين من جانب المنتخب الأميركي مع 23 نقطة و9 متابعات، فيما أضاف ديفن بوكر 20 نقطة. فيما سجّل للمنتخب الأسترالي ميلز 15 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وكشف دورانت بعد المباراة "كنا نعرف أنّ المنتخب الأسترالي سيقدّم بداية قوية. كنا نعلم أنّ كل الفرق ستسعى إلى التقدم علينا مبكراً ورؤية ردّة فعلنا. العديد من اللاعبين يملكون خبرة سنوات وبالتالي يعرفون كيفية اللعب مع بعضهم بعضاً. أشعر أنّ فرقاً عدة تتوقع أن نبدأ بشكل ضعيف".

وعن المواجهة النهائية المرتقبة، قال دورانت "أتطلع قدماً للمباراة، سنحاول تطبيق الخطة الدفاعية. لسنا قلقين حيال الناحية الهجومية لكنّ الأهم أن نلعب بشكل قويّ دفاعياً كفريق واحد".

ولا تزال أمام الأستراليين فرصة نيل الميدالية البرونزية، حين يتواجهون على المركز الثالث مع سلوفينيا التي انتهت مغامرتها الأولى على الإطلاق في الألعاب الأولمبية بشكل دراماتيكي على يد فرنسا التي ضمنت أقله تكرار سيناريو 1948 و2000 حين نالت الفضية بعد خسارتها في المناسبتين أمام الولايات المتحدة بالذات 21-65 ثم 75-85.

الفرنسي نيكولا باتوم (يسار) يواسي السلوفيني لوكا دونتشيتش بعد قيادة بلاده الى نهائي مسابقة كرة السلة للرجال في اولمبياد طوكيو، سايتاما في 5 اب/اغسطس 2021 اريس ميسينيس ا ف ب

وقدم المنتخبان الفرنسي والسلوفيني مباراة مثيرة لم تحسم حتى الثانية الأخيرة بفضل نيكولا باتوم الذي صد محاولة في الوقت القاتل من كليمن بريبيليتش كانت كفيلة بمنح دونتشيتش ورفاقه بطاقة النهائي لو واصلت الكرة طريقها الى السلة.

وجاءت المواجهة متقاربة جداً بين المنتخبين الأوروبيين حيث كانت الأفضلية بداية لسلوفينيا التي أنهت الربع الأول متقدمة 29-27 بفضل 10 نقاط لكل من دونتشيتش والأميركي الأصل مايك توبي الذي كان أفضل اللاعبين تسجيلاً في منتخبه بـ23 نقطة مع 8 متابعات، فيما حقق نجم دالاس مافريكس "تريبل دابل" بتسجيله 16 نقطة مع 10 متابعات و18 تمريرة حاسمة.

وبقيت الأفضلية لسلوفينيا مع انتهاء الشوط الأول وبفارق نقطتين أيضاً 42-44 بعدما فرض التعادل نفسه 15-15 في الربع الثاني الذي كان دفاعياً بامتياز في وتيرة لاءمت تماماً منتخب فرنسا.

وبقي الأداء متقارباً في الدقائق الأولى من الربع الثالث قبل أن يفرض الفرنسيون أفضليتهم ما سمح لهم بالابتعاد بفارق 10 نقاط 69-59 أثر سلة من توما هورتيل قبل دقيقتين و26 ثانية على نهايته.

واستقر الفارق في نهاية الأمر عند 6 نقاط 65-71 إثر ثلاثية في آخر 40 ثانية للسلوفينيين عبر ياكا بلازيتش.

وعاد السلوفينيون بقوة الى أجواء المواجهة في مستهل الربع الأخير حين قلصوا الفارق الى نقطة فقط 70-71 عير زيغا ديميش، ثم وبعدما وسعه الفرنسيون مجدداً الى 6 نقاط 78-72 إثر النقطة العشرين لإيفان فورنيه في اللقاء (23 بالمجمل)، فرض التعادل نفسه 78-78 قبل قرابة 5 دقائق ونصف على النهاية، ثم 85-85 في آخر ثلاث دقائق.

ومع دخول الفريقين الدقيقة الأخيرة من اللقاء، خلق تيموتي لواوو كابارو الفارق للمنتخب الفرنسي بثلاثية في آخر 54 ثانية وضع بفضلها بلاده في المقدمة 90-85، لكن بعد رمية حرة ثم ثلاثية من بريبيليتش، بات الفارق نقطة واحدة فقط قبل 33 ثانية على النهاية.

وبعدما أخفق ناندو دي كولو (25 نقطة في اللقاء مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة) في محاولة فرنسية قبل 21 ثانية على النهاية، حصل السلوفينيون على فرصة خطف الفوز وبطاقة النهائي إلا أن باتوم تألق في وجه بريبيليتش وصد محاولته في الثانية الأخيرة من اللقاء.

© 2021 AFP