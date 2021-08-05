أولمبياد طوكيو-قدم: رابينو تقود الولايات المتحدة الى البرونزية

جيف باشود ا ف ب

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كاشيما (اليابان) (أ ف ب)

سجّلت ميغان رابينو هدفين، أحدهما مباشرة من ركلة ركنية، لتقود الولايات المتحدة إلى إحراز الميدالية البرونزية ضمن مسابقة كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بفوز مثير على أستراليا 4-3 الخميس.

افتتحت رابينو التي رفضت أن تكشف عن مستقبلها الدولي بعد الخسارة المخيّبة أمام كندا في الدور نصف النهائي، التسجيل خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب كاشيما، قبل أن تعيد تقدم فريقها بعد أن عادلت سام كير لأستراليا لتصبح هدافة المنتخب الأوقياني عبر التاريخ.

سجلت كارلي لويد الهدف الثالث للمنتخب الاميركي قبل نهاية الشوط الاول في مباراتها الدولية الـ312، وهي التي تحتل المركز الثاني بعدد المباريات الدولية خلف كريستين ليلي (354).

ومن ثمّ أضافت اللاعبة البالغة 39 عاماً الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني بعد إرباك دفاعي أسترالي واضح، قبل ان تعود الأستراليات ليقلصن النتيجة بفضل هدفين لكايتلين فورد وإيميلي جيلينك.

وأعاد المدرب المقدوني-الأميركي فلاتكو أندونوفسكي الثنائي رابينو ولويد الى التشكيلة الاساسية عقب الخسارة التاريخية والأولى منذ عشرين عاماً للمنتخب الأميركي أمام كندا، والتي بدّدت آمال الفوز باللقب للمرة الخامسة في سبع نسخات.

جاءت المباراة اكثر حدية مقارنة بمواجهتهما في الدور الاول والتي انتهت بالتعادل السلبي، فافتتحت رابينو مهرجان الاهداف مانحة التقدم للولايات المتحدة في الدقيقة الثامنة، عندما سدّدت ركلة ركنية مباشرة داخل مرمى الحارسة الاسترالية تيغان ميكاه.

عادل المنتخب الأسترالي النتيجة عن طريق سام كير مسجلة هدفها الدولي الـ48 لتتوفق على ليزا دي فانا، قبل ان يستعيد المنتخب الاميركي زمام المبادرة بهدف ثان لرابينو بعد إبعاد خاطئ للكرة من قبل آلانا كينيدي.

ودفعت اللاعبات الأستراليات مجدداً ثمن اخطاء خسارة الكرة في منطقتهن، حيث تمكنت ليندسي هوران من تمرير كرة جاهزة الى لويد الفائزة بذهبيتين أولمبيتين ولقبين في كأس العالم، فترجمتها الى هدف التقدم بأريحية.

تابع المنتخب الاميركي الاستفادة من سوء التمركز الأسترالي فهزّت لويد شباك الخصم للمرة الرابعة في بداية الشوط الثاني.

لم يستسلم الفريق الإسترالي بعد تخلفه بفارق ثلاثة اهداف، ونجح في تشكيل تهديد صريح على المرمى الأميركي في الدقائق الثلاثين الاخيرة.

فتمكنت اللاعبتان فورد وجيلينك من حفظ ماء وجه فريقهما بهدفين لم يكونا كافيين لأستراليا للخروج بميدالية ملوّنة في الأولمبياد للمرة الاولى في تاريخها.

ستتنافس كندا والسويد على ذهبية المسابقة عندما يتواجهان الجمعة في مباراة مرتقبة.

© 2021 AFP