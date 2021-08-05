أولمبياد طوكيو- قوى: البلجيكية نفيساتو تيام تحتفظ بلقب السباعية

جيويل صمد ا ف ب/ا ف ب

احتفظت البلجيكية نفيساتو تيام بلقبها في السباعية بألعاب القوى الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تختتم الأحد في العاصمة طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

احتفظت البلجيكية نفيساتو تيام بلقبها في السباعية بألعاب القوى الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تختتم الأحد في العاصمة طوكيو.

وخطفت نفيساتو الذهبية بمجموع نقاط بلغ 6791، متقدمة على الهولنديتين أنوك فيتير (6689 نقطة) وإيما أوسترفيغيل (6590 نقطة).

وتأتي هذه الميدالية للبلجيكية (26 عاماً) بطلة العالم 2017 في لندن، بعد حلولها ثانية في بطولة العالم 2019 في الدوحة.

أما غريمتها البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون التي ظفرت في قطر، فاضطرت إلى الانسحاب بعد تعرضها لإصابة في 200 م في بداية المنافسة.

© 2021 AFP