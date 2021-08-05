أولمبياد طوكيو- قوى: ستيفن غاردينر من الباهاماس يحرز ذهبية 400 م

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب/ا ف ب

أحرز العداء ستيفن غاردينر من الباهاماس، بطل العالم الحالي الذي لم يهزم من العام 2017، ذهبية سباق 400 م في ألعاب القوى الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو، للمرة الأولى في مسيرته

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز العداء ستيفن غاردينر من الباهاماس، بطل العالم الحالي الذي لم يهزم من العام 2017، ذهبية سباق 400 م في ألعاب القوى الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو، للمرة الأولى في مسيرته.

وأنهى غاردينر السباق بزمن قدره 43.85 ثانية، أمام الكولومبي أنتوني خوسيه زامبرانو (44.08 ث)، وكيراني جيمس من غرينادا (44.19 ث) الذي يعتلي المنصة للمرة الثالثة توالياً.

ووسع غارديتر بفوزه هيمنته على هذا السباق على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ لم يخسر في أي سباق 400 م أكمله حتى النهاية، منذ نيله الفضية خلف الجنوب أفريقي وايدي فان نيكيرك في بطولة العالم 2017.

وبغض النظر عن ثلاثة سباقات لم ينهها بسبب الإصابة، لم يهزم غاردينر في 20 من 23 سباق منذ 2017.

© 2021 AFP