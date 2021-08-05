أولمبياد طوكيو-كاراتيه: الأردني المصاطفة يضمن ميدالية بتأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ

من الأردني عبدالرحمن المصاطفة (يمين) ميدالية لبلاده بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ في منافسات الكاراتيه في الألعاب الأولمبية في طوكيو في 5 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

ضمن الأردني عبدالرحمن المصاطفة ميدالية لبلاده بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدراً لمجموعته بالعلامة الكاملة محققاً ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

والمصاطفة، وهو من مواليد العام 1996، طالب في كلية الطب وبدأ ممارسة اللعبة في العام 2002، وحصل على الحزام الأسود في العام 2005 في نادي الصقر.

انضم المصاطفة إلى المنتخب الأردني للكاراتيه للمرة الأولى في العام 2011.

ويلاقي الأردني في نصف النهائي لاحقًا الخميس، التركي إيراي سامدان الذي تأهل على حساب الياباني ناوتو ساغو.

© 2021 AFP