الخطوط الجوية القطرية توقف تحليق 13 طائرة إيرباص (شركة)

كريم جعفر, كيم جعفر ا ف ب/ارشيف

طائرة إيرباص إيه 350 تابعة للخطوط الجوية القطرية تقلع من مطار حمد الدولي قرب العاصمة القطرية الدوحة في 11 كانون الثاني/يناير 2021

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الدوحة (أ ف ب)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الخميس أنها تلقت أوامر من الجهة التنظيمية للطيران في الإمارة الخليجية بوقف تحليق 13 من طائراتها من طراز إيرباص إيه 350 بسبب التدهور السريع لأسطح هيكل الطائرة.

وتوقف الناقل الوطني، أحد "ثلاث كبريات" شركات الطيران في الخليج، سابقا عن قبول استلام طائرات جديدة بسبب المشكلة ذاتها، حسب تقارير إعلامية في حزيران/يونيو.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان إنها أجبرت على إعادة تشغيل طائرة إيرباص إيه 330 التي خرجت من الخدمة بالفعل لسد الفجوة التي خلفها إيقاف تشغيل 13 طائرة من طراز إيه 350.

وذكر بيان لإيرباص أنّ الخطوط القطرية لديها 34 طائرة من طرازات إيه350-900 و19 طائرة من إيه 350-1000.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان الخميس إنّ "الخطوط الجوية تعمل مع الهيئة المنظمة لضمان الأمان المستمر لكافة الركاب ... وفي أعقاب التوجيهات المكتوبة الواضحة للهيئة المنظمة، تم وقف تحليق 13 طائرة".

وأشارت إلى وجود مشكلة متعلقة "بتدهور سطح هيكل الطائرة أسفل الطلاء بمعدل متسارع".

والهيئة العام للطيران المدني هي الجهة المنظمة للطيران في الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط والغاز.

وجاء في البيان أنّ "الخطوط الجوية القطرية لن تقبل أي شيء آخر غير طائرات تستمر في تقديم أعلى معايير الأمان الممكنة لعملائها وأفضل تجربة سفر يستحقونها".

وتابعت الشركة أنّ "الخطوط الجوية القطرية تتوقع أن تكون شركة إيرباص قد حددت السبب الجذري وتصحيح السبب الأساسي بشكل دائم بما يرضي الخطوط الجوية القطرية والجهة التنظيمية لدينا قبل استلام أي طائرة أخرى من طراز إيه 350".

وأكّدت أنها ستوقف تحليق هذا الطراز "حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه تحديد السبب الجذري وإتاحة حل مرضٍ".

وأوضحت شركة الطيران أنها "تتعاون مع جميع شركات التأجير المتأثرة بهذه الطائرة إيه 350 والتي بدأت في فحص طائراتها المتضررة"، دون إعطاء تفاصيل عن الأطراف الأخرى المتضررة.

خلال جائحة كوفيد-19، أثبتت الخطوط الجوية القطرية نفسها كشركة طيران رائدة لإعادة آلاف المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، ونالت إشادة بريطانيا وفرنسا ودول أخرى عدة توقفت شركات النقل عن العمل فيها تقريبًا.

ويتكون أكثر من نصف أسطول الشركة القطرية العملاقة من طائرات بوينغ 787 أميركية الصنع متوسطة الحجم وطويلة المدى وطائرة إيرباص إيه 350 فرنسية الصنع.

وقالت إيرباص في بيان "لا نعلق على عمليات عملائنا. بصفتنا شركة رائدة في صناعة الطائرات، نجري دائما محادثات مع عملائنا. ونحافظ على سرية هذه المحادثات".

© 2021 AFP