غريليش خضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى مانشستر سيتي في صفقة صفقة قياسية محلية (تقارير)

ريتشارد هيثكوت POOL/ا ف ب/ارشيف

لقطة لجاك غريليش خلال مباراة فريقه استون فيلا ضد توتنهام في الدوري الانكليزي. 19 ايار/مايو 2021

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لندن (أ ف ب)

خضع مهاجم استون فيلا ومنتخب انكلترا لكرة القدم جاك غريليش (25 عاما) الى الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى مانشستر سيتي، بطل الدوري، في صفقة قياسية محلية ستبلغ 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار) كما ذكرت تقارير عدة الخميس.

ونشرت الصحف الانكليزية صورا لغريليش خارج مقر تدريبات النادي الانكليزي في سيارة سوداء اللون بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وستكون عملية انتقال غريليش أغلى صفقة في تاريخ الاندية الانكليزية علما بأن الرقم القياسي السابق كان عندما دفع مانشستر يونايتد 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي عام 2016.

وذكرت التقارير ايضا أن مانشستر سيتي فعٌل البند الجزائي في عقد غريليش ما أجبر استون فيلا على التخلي عن خدماته.

وكان غريليش عاد الى تدريبات فريقه الاثنين الماضي بعد إجازة في دوبروفنيك الكراوتية.

ونشأ غريليش في صفوف استون فيلا وأعير مرة واحدة الى نوتس كاونتي موسم 2013-2014. خاض في صفوف استون فيلا 213 مباراة منذ بداية مسيرته عام 2014 مسجلا 34 هدفا وقام ب43 تمريرة حاسمة.

© 2021 AFP