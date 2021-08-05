كيميش على وشك تجديد عقده مع بايرن ميونيخ (تقارير)

ماثياس شرايدر تصوير مشترك/ا ف ب

كيميش قادر على اللعب في مركز الظهير الايمن وخط الوسط

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برلين (أ ف ب)

بات يوزوا كيميش على وشك تجديد عقده مع ناديه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني لكرة القدم، ليصبح بالتالي احد اللاعبين الاكثر أجرا في صفوف النادي البافاري كما ذكرت تقارير صحافية الخميس.

وبحسب صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، فان كيميش سيجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى حزيران/يونيو عام 2026 على ان يتقاضى اجرا قدره 20 مليون يورو سنويا ليصبح الاعلى اجرا الى جانب الحارس مانويل نوير، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

وكان كيميش انتقل الى صفوف الفريق البافاري عام 2015 قادما من لايبزيغ ويعتبر من افضل لاعبي خط الوسط في اوروبا.

في المقابل، تطرقت الصحف الى صعوبات في تجديد عقدي لاعب الوسط الاخر ليون غوريتسكا والجناح الفرنسي كينغسلي كومان وكلاهما ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2022.

ويريد بايرن ميونيخ تحاشي سيناريو الموسم الماضي كما حصل مع المدافع النمسوي دافيد الابا الذي انته عقده وانتقل الى ريال مدريد الاسباني بصفقة حرة.

© 2021 AFP