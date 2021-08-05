مانشتر سيتي يؤكد تعاقده مع غريليتش في صفقة قياسية

ريتشارد هيثكوت POOL/ا ف ب/ارشيف

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الخميس تعاقده مع نجم مواطنه أستون فيلا الدولي جاك غريليش في صفقة قياسية قدرتها وسائل الاعلام بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار، 117 مليون يورو).

وأوضح مانشستر سيتي أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة.

وقال غريليش (25 عامًا) "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي. سيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءًا من هذا النادي".

ومحا تعاقد مانشستر سيتي مع غريليش أغلى صفقة في تاريخ الاندية الانكليزية والتي كانت عندما دفع جاره مانشستر يونايتد 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي عام 2016.

وأضاف "على مدى المواسم العشرة الماضية، فاز سيتي بألقاب كبرى باستمرار. مجيء (الإسباني) بيب غوارديولا إلى هنا نقلهم إلى المستوى التالي وكرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا".

وتابع "اللعب تحت قيادة بيب والتعلم منه سيكون أمرًا خاصًا وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير"، مشيرا إلى أن "المرافق رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء ولقاء الجميع وأبدأ اللعب".

وذكرت تقارير صحافية أيضا أن مانشستر سيتي فعٌل البند الجزائي في عقد غريليش ما أجبر استون فيلا على التخلي عن خدماته عندما وصل العرض إلى 100 مليون جنيه استرليني، علما بأن عقده معه كان سينتهي بعد أربع سنوات.

وكان غريليش عاد الى تدريبات فريقه الاثنين الماضي بعد إجازة في دوبروفنيك الكراوتية.

ونشأ غريليش في صفوف استون فيلا وأعير مرة واحدة الى نوتس كاونتي موسم 2013-2014. خاض في صفوف استون فيلا 213 مباراة منذ بداية مسيرته عام 2014 مسجلا 32 هدفا وقام ب43 تمريرة حاسمة.

© 2021 AFP