مقتل 24 عسكريا تشاديا على الأقل في هجوم لبوكو حرام (سلطات محلية)

ايسوف سانوغو ا ف ب

صورة التُقطت في نجامينا في 23 نيسان/أبريل 2021 يظهر فيها علم تشاد على تمثال في ساحة الأمة أثناء مراسم تشييه الرئيس إدريس ديبي إتنو

إعلان اقرأ المزيد

نجامينا (أ ف ب)

قتل 24 جنديا تشاديا على الأقل وجرح آخرون الأربعاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد هجمات للجهاديين، حسبما ذكر نائب مسؤول المنطقة لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال حاجي جديدي إن "عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام". واضاف أن "24 جنديا قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين في أنحاء المنطقة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الجنرال عظيم برماندوا أغونا لفرانس برس الهجوم الذي وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كلم شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة.

وتنشط جماعة بوكو حرام النيجيرية أو جناحها المنشق الذي بات ينشط تحت اسم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (ايسواب) في منطقة بحيرة تشاد (غرب) المكونة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وتطلق السلطات التشادية على هاتين الجماعتين اسم "بوكو حرام". وهما تهاجمان بانتظام الجيش والمدنيين هناك.

وشن الجيش التشادي بقيادة الرئيس حينذاك ادريس ديبي هجوما على بوكو حرام في نيسان/أبريل 2020 بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة في آذار/مارس على إحدى قواعده في شبه جزيرة بوهوما فيي منطقة البحيرة.

وقُتل الرئيس التشادي ديبي خلال معارك دارت بين الجيش ومتمرّدين في نيسان/أبريل 2021، وإثر وفاته، تولّى السلطة مجلس عسكري برئاسة نجله محمد إدريس ديبي.

في هذه المنطقة الواقعة على حدود تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر، ازدادت الهجمات في الأشهر الأخيرة، واستغل الجهاديون معرفتهم بهذه التضاريس المستنقعية.

بدأ تمرد بوكو حرام في عام 2009 في شمال شرق نيجيريا قبل أن ينتشر إلى البلدان المجاورة.

قُتل منذ ذلك الحين أكثر من 36 شخص ألف، معظمهم في نيجيريا، واضطر 3 ملايين إلى الفرار، وفقًا للأمم المتحدة.

© 2021 AFP