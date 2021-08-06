أولمبياد طوكيو-سلة: سيدات الولايات المتحدة إلى النهائي السابع توالياً

توماس كويكس ا ف ب

سيدات الولايات المتحدة الى النهائي السابع تواليًا في كرة سلة السيدات في الالعاب الاولمبية

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Saitama (اليابان) (أ ف ب)

من دون عناء، اقترب سيدات الولايات المتحدة من لقب سابع تواليًا في منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية، بتغلبهن السبت على صربيا 79-59 في الدور نصف النهائي لدورة طوكيو.

سجلت بريتني غرينر 15 نقطة هي الاعلى في اللقاء وأضافت 12 متابعة، لتساهم في بلوغ الفريق الاميركي مباراة القمة للمرة التاسعة في 12 نسخة منذ إدارج سلة السيدات في البرنامج الأولمبي في مونتريال 1976.

تقدم الفريق الأميركي 41-23 مع نهاية الشوط الاول محكمًا سيطرته على المباراة ليلاقي في النهائي اليابان أو فرنسا حاملة فضية 2012 اللتين تلتقيان لاحقًا.

أضافت تشلسي غراي 14 نقطة وبريانا ستويرت 12 للولايات المتحدة فيما كانت إيفون أندرسن الافضل من جانب صربيا مع 15.

فيما اكتفت صونيا فاسيتش أفضل لاعبة في بطولة أوروبا هذا العام بأربع نقاط، ثلاث متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وكانت صربيا بطلة أوروبا وحاملة برنونزية ريو 2016، تدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق المتوج بالذهب ثماني مرات في الدورات التسع الأخيرة.

حققت الولايات المتحدة انتصارها الـ54 تواليًا في الأولمبياد، نتيجة سلسلة رائعة بدأت منذ فوزها بالميدالية البرونزية عام 1992 قبل أن تحقق ست ميداليات ذهبية متتالية وخمسة انتصارات في طوكيو حتى الآن.

© 2021 AFP