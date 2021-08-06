أولمبياد طوكيو-قدم: سيدات كندا يحرزن الذهبية بركلات الترجيح ضد السويد

جيف باشو ا ف ب

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يوكوهاما (اليابان) (أ ف ب)

أحرزت سيدات كندا ذهبية مسابقة كرة القدم للمرة الأولى في تاريخهن الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الأحد، بفوزهن على السويد بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في يوكوهاما.

وصدّت الحارسة ستيفاني لابي ركلتين ترجيحيتين لتحرز بلادها الذهبية وتنال السويد الفضية للنسخة الثانية توالياً، بعد خسارتها أمام ألمانيا 1-2 في 2016.

ونقل المنظمون المباراة من الملعب الأولمبي في طوكيو إلى يوكوهاما جنوب العاصمة، معدلين توقيتها من الساعة الحادية عشرا ظهرا إلى التاسعة مساء بسبب الحرّ الشديد، علما أن درجة الحرارة بلغت 29 مئوية أثناء المباراة الليلية.

وكانت الولايات المتحدة، حاملة اللقب أربع مرات (رقم قياسي)، نالت البرونزية على حساب أستراليا 4-3.

افتتحت إيما ستينا بلاكستينيوس التسجيل للمنتخب الاسكندينافي في الدقيقة 34 رافعة رصيدها إلى خمسة أهداف في الدورة، قبل أن تعادل جيسي ألكسندرا فليمينغ لكندا في الشوط الثاني (68).

وفي حصّة ترجيحية طويلة، أهدرت فيها كندا الثامنة عالميا 3 مرات والسويد أربع مرات، حسّنت كندا رصيدها في الألعاب البالغ برونزيتين في 2012 و2016. وتألقت لابي مجددا بعد أن لعبت دورا رئيسا في ركلات ربع النهائي ضد البرازيل.

قبل ذهبية الجمعة، توّجت كندا قاريا فقط حيث فازت مرتين عامي 1998 و2010 بلقب بطولة كونكاكاف التي حلّت فيها وصيفة اعوام 1991 و1994 و2002 و2006 و2018، فيما تبقى أفضل نتيجة لها في المونديال المركز الرابع عام 2003.

في المقابل، كانت السويد الخامسة عالميا تمني النفس بتعويض خيبة ريو في أول مباراة نهائية لها في المسابقة الأولمبية.

وكانت المرة الأولى تتخطى فيها السويد دور الأربعة في البطولات الكبيرة، حيث أخفقت ثلاث مرات في كأس العالم واكتفت بالبرونزية أعوام 1991 و2011 و2019.

وتملك السويد لقبا قاريا في سجلها وكان في النسخة الأولى لبطولة أوروبا عام 1984 التي استضافتها مشاركة مع إنكلترا والدنمارك وإيطاليا، وتغلبت على المنتخب الإنكليزي في النهائي بركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

ويبقى القاسم المشترك بين المنتخبين السويدي والكندي هو فوزهما على الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (4 مرات أعوام 1996 و2004 و2008 و2012)، حيث هزت الأولى شباكها بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات وألحقت بها الخسارة الأولى في 44 مباراة (39 فوزا و4 تعادلات) وتحديدا منذ سقوطها أمام فرنسا ودياً 1-3 في كانون الثاني/يناير 2019، فيما أزاحتها الثانية من نصف النهائي بالفوز عليها 1-صفر.

© 2021 AFP