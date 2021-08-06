أولمبياد طوكيو- قوى: الأوغندي جوشوا شيبتيغي يحرز ذهبية 5 آلاف م

أحرز الأوغندي جوشوا شيبتيغي وصيف سباق 10 آلاف م، ذهبية 5 آلاف م الجمعة خلال أولمبياد طوكيو، لتكون أول الألقاب الأولمبية في مسيرته بعمر الرابعة والعشرين

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز الأوغندي جوشوا شيبتيغي وصيف سباق 10 آلاف م، ذهبية 5 آلاف م الجمعة خلال أولمبياد طوكيو، لتكون أول الألقاب الأولمبية في مسيرته بعمر الرابعة والعشرين.

وخلف شيبتيغي، حامل الرقم القياسي العالمي والذي كان المرشح الأوفر حظاً للفوز بالسباق، البريطاني مو فرح، بحلوله أولاً مسجلاً زمناً قدره 12:58.15 دقيقة.

وتقدم شيبتيغي على الكندي محمّد أحمد الذي أحرز الفضية (12:58.61 د)، والأميركي بول شيليمو صاحب البرونزية (12:59.05 د).

وهذا اللقب الأولمبي الأول بالمعدن الأصفر لشيبتيغي بعد أسبوع من إحرازه برونزية فضية 10 آلاف م. وهي الميدلية الرابعة لأوغندا في طوكيو بعد لقب بيروث شيموتاي في 3 آلاف موانع، وفضية شيبتيغي، وبرونزية جاكوب كيبليمو في 10 آلاف م.

© 2021 AFP