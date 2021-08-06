أولمبياد طوكيو-قوى: الكينية فايث كيبييغون تحتفظ بلقبها في 1500 م

احتفظت الكينية فايث كيبييغون بلقبها في سباق 1500 م حينما أحرزت ذهبيته في أولمبياد طوكيو في 6 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

احتفظت الكينية فايث كيبييغون بلقبها في سباق 1500 م حينما أحرزت ذهبيته في أولمبياد طوكيو الجمعة، منهية مسعى الهولندية سيفان حين إلى ثلاثية تاريخية بنيلها البرونزية.

وحطّمت كيبييغون (27 عاماً) رقماً أولمبياً للرومانية باولا إيفان في أولمبياد سيول 1988، مع تسجيلها الجمعة زمناً قدره 3:53.11 دقائق.

وحلت البريطانية بطلة أوروبا لاورا موير ثانية برقم وطني (3:54.50 د)، وهي المرة الأولى التي تعتلي فيها العداءة البالغة 28 عاماً منصة تتويج أولمبية.

من جهتها، حلت حسن ثالثة (3:55.86 د) ونالت الميدالية البرونزية.

وبعد إحرزاها ذهبية سباق 5 آلاف م الاثنين، كانت حسن تصبو لعبور خط النهاية في المركز الأول مجدداً الجمعة، في سعيها لثلاثية تاريخية من خلال إضافة ذهبية سباق 10 آلاف م الذي يقام السبت.

© 2021 AFP