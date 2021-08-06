أولمبياد طوكيو-قوى: ذهبية أولى لرجال إيطاليا في التتابع 4 مرات 100 م

خافيير سوريانو ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز رجال إيطاليا ذهبية التتابع 4 مرات 100 م للمرّة الأولى في تاريخهم بعد سباق مثير الجمعة وبفارق واحد بالمئة من الثانية عن بريطانيا التي نالت الفضية، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.

وأنهت إيطاليا التي ضمّت لامونت مارسيل جاكوبس المتوج بذهبية 100 م، السباق بزمن 37.50 ثانية، أمام بريطانيا (37.51 ث)، فيما حلّت كندا مع نجمها أندري دو غراس حامل ذهبية 200 م وبرونزية 100 مثالثة (37.70 ث).

واكتفت جامايكا حاملة اللقب في آخر نسختين والمنقوصة من الأسطورة أوسين بولت في المركز الخامس.

وبعدما بدا أن بريطانيا متجهة للفوز، قدّم تورتو فيليبو أداء خارقًا في المئة متر الاخيرة، لا سيما في القسم الثاني منها ليتجاوز خط النهاية أمام نيثانيل ميتشيل-بلايك الذي بدا غاضبًا وحزينًا مع نهاية السباق.

وهذه المرّة الأولى التي تحصد فيها إيطاليا المعدن الأصفر في هذا السباق والمرّة الاولى التي تصعد فيها على منصة التتويج منذ برونزية أولمبياد لندن 1948.

فيما عادت بريطانيا الى المنصة بعد غياب ثلاث دورات منذ فوزها في بذهبية أثينا 2004، بينما حلت كندا ثالثة للأولمبياد الثاني تواليًا.

وتواجد في صفوف جامايكا يوهان بلايك الذي كان ضمن الفريق الذي أحرز آخر ذهبيتين، إضافة الى جيفوفن مينزي حامل الذهبية أيضًا في ريو 2016 مع الفريق رغم أنه لم يخض السباق النهائي.

يذكر أن بلايك هو أيضًا متوج بفضية 100 م و200 م في لندن 2012 خلف بولت.

© 2021 AFP