أولمبياد طوكيو-قوى: ذهبية ثالثة لتومسون وفيليكس الاكثر تتويجًا في التاريخ

إينا فاسبندر ا ف ب

الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه تحصد ثالث ذهبياتها في أولمبياد طوكيو بعد فوزها في سباق التتابع 4 مرات 100 متر في 6 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

حصدت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه ميداليتها الذهبية الثالثة في أولمبياد طوكيو بعد قيادتها بلادها إلى لقب سباق التتابع أربع مرات 100 م، الذي حقق فيه رجال إيطاليا ذهبية تاريخية، فيما باتت الأميركية أليسون فيليكس أكثر العداءات حصداً للميداليات في التاريخ الأولمبي، في وقت انتهى مشوار الهولندية سيفان حسن نحو ثلاثية تاريخية.

وأحرزت سيدات جامايكا ذهبية التتابع لتضيفها تومسون-هيراه الى سباقي 100 و200 م عندما أصبحت أول عداءة تحتفظ بلقبي هذا السباق محققة "دابل دابل"، لترفع مجمل ذهبياتها الأولمبية الى خمس، إضافة الى فضية التتابع 4 مرات 100 م في 2016.

وسجّل الفريق الجامايكي الذي ضم بريانا وليامس، تومسون-هيراه، شيلي-آن فرايزر-برايس، وشيريكا جاكسون، زمنًا قدره 41.02 ثانية، أمام الولايات المتحدة (41.45 ث)، وبريطانيا (41.88 ث).

وتومسون هي أول عداءة تحقق ثلاثية 100، 200، والتتابع 4 مرات 100 م منذ الأميركية الراحلة فلورنس غريفيث-جوينر عام 1988 في سيول.

علّقت على هذا الإنجاز "كنت فقط متحمّسة لأقدّم عرضًا جيدًا من أجل الفريق. شعور الفوز بثلاث ذهبيات لا يوصف وحققنا رقمًا وطنيًا. نحن ممتنات".

وبالنسبة إلى فرايزر-برايس بطلة سباق 100 م في أولمبيادي 2008 و2012، فهذه ثالث ذهبياتها الأولمبية وثامن ميدالياتها عمومًا.

- إيطاليا المفاجأة...مجددًا -

في السباق ذاته لدى الرجال، حققت إيطاليا مفاجأة مدوية بإحرازها باكورة ألقابها الأولمبية في هذه المسابقة بفارق 10 بالمئة من الثانية عن بريطانيا التي نالت الفضية.

وحصد لامونت مارسيل جاكوبس الذي كان أيضًا دوّى مفاجأة بفوزه بذهبية 100 م، ميداليته الصفراء الثانية بعدما أنهت بلاده السباق بزمن 37.50 ثانية، أمام بريطانيا (37.51 ث)، فيما حلّت كندا مع نجمها أندري دو غراس حامل ذهبية 200 م وبرونزية 100 م ثالثة (37.70 ث).

وهذه الذهبية الخامسة لإيطاليا في ألعاب القوى في طوكيو.

واكتفت جامايكا حاملة اللقب في آخر نسختين والمنقوصة من الأسطورة أوسين بولت في المركز الخامس.

وبعدما بدا أن بريطانيا متجهة للفوز، قدّم تورتو فيليبو أداء خارقًا في المئة متر الاخيرة، لا سيما في القسم الثاني منها ليتجاوز خط النهاية أمام نيثانيل ميتشيل-بلايك الذي بدا غاضبًا وحزينًا مع نهاية السباق.

وهذه المرّة الاولى تصعد فيها إيطاليا على منصة التتويج منذ برونزية أولمبياد لندن 1948.

فيما عادت بريطانيا الى المنصة بعد غياب ثلاث دورات منذ فوزها بذهبية أثينا 2004، بينما حلت كندا ثالثة للأولمبياد الثاني تواليًا.

- 10 ميداليات للملكة فيليكس -

وباتت المخضرمة فيليكس أكثر العداءات تتويجًا على المضمار الأولمبي مع 10 ميداليات بعد حصدها برونزية سباق 400 م الذي احتفظت شوني ميلر-أويبو من باهاماس بلقبه.

باتت الأميركية أليسون فيليكس أكثر العداءات تتويجًا بالميداليات في تاريخ الأولمبياد (10) إينا فاسبندر ا ف ب

وانفردت الاميركية (35 عامًا) التي تنوي الاعتزال بعد طوكيو بعدد الميداليات من جميع الألوان بعدما كانت تتشاركه مع الجامايكية مارلين أوتي التي لم تحرز أي ذهبية في مسيرتها.

قالت عن فوزها بميدالية بهذا العمر "إنه أمر شعرت أني بإمكاني إنجازه. لقد جئت من طريق طويل من الدورات الأولمبية الأخرى. لكن هذه مختلفة".

وأنهت ميلر-أويبو السباق بزمن 48.36 ثانية أمام ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان التي خطفت الفضية (49.20 ث).

وكانت ميلر-أوبي (27 عامًا) خطفت الذهبية من أمام فيليكس في السباق ذاته في ريو 2016 لتكتفي الاخيرة بالفضية. وبات في رصيد الأميركية 6 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزية حققتها على مدى خمس دورات.

وأتى انتصار ميلر-أويبو بعد 24 ساعة من فوز مواطنها ستيفن غاردينر بالسباق ذاته.

- شيبيتيغي خليفة فرح -

وخلف الأوغندي جوشوا شيبتيغي البريطاني مو فرح إلى لقب سباق 5 آلاف م، ليضيفه الى فضية 10 آلاف م، محققًا أول ألقابه الأولمبية.

جوشوا شيبتيغي يقطع خط النهاية في 5 آلاف م في المركز الاول في أولمبياد طوكيو في 6 آب/أغسطس 2021 أنتونين ثويلير ا ف ب

وحقق شيبتيغي (24 عامًا) حامل الرقم القياسي العالمي زمنًا قدره 12:58.15 دقيقة، متقدمًا على الكندي محمّد أحمد الذي أحرز الفضية (12:58.61 د)، والأميركي بول شيليمو صاحب البرونزية (12:59.05 د).

- تبخّر حلم حسن -

وتبدّدت أحلام الهولندية حسن بتحقيق ثلاثية تاريخية عندما اكتفت ببرونزية سباق 1500 م الذي احتفظت الكينية فايث كيبييغون بلقبه.

بعد إحرزاها ذهبية سباق 5 آلاف م الاثنين، كانت حسن تصبو لعبور خط النهاية في المركز الأول مجددًا، في سعيها لثلاثية تاريخية من خلال إضافة ذهبية سباق 10 آلاف م الذي يقام السبت.

وحطّمت كيبييغون (27 عامًا) الرقم الأولمبي للرومانية باولا إيفان في أولمبياد سيول 1988، مع تسجيلها الجمعة زمنًا قدره 3:53.11 دقائق.

وحلت البريطانية بطلة أوروبا لاورا ميوير ثانية (3:54.50 د)، وهي المرة الأولى التي تعتلي فيها العداءة البالغة 28 عامًا منصة تتويج أولمبية.

وأحرزت الصينية شيينغ ليو ذهبية رمي الرمح لتضيفها إلى فضية بطولة العالم 2019 في الدوحة.

ورمت ليو (27 عامًا) مسافة 66.34 متراً من محاولتها الأولى لتحقق اللقب أمام البولندية ماريا أندريشيك (64.61 م)، فيما اكتفت بطلة العالم الأسترالية لي-كيلسي باربر بالبرونزية (64.56 م).

صباحًا، حقق دافيد تومالا ذهبية سباق 50 كلم مشيًا الذي أقيم في سابورو في جزيرة هوكايدو الشمالية تجنبًا للحرارة المرتفعة في العاصمة، علمًا أنه خاض غمار هذا الحدث مرة واحدة سابقًا كانت في سلوفاكيا هذا العام عندما حل خامسًا.

ونالت الإيطالية أنتونيلا بالميزانو ذهبية سباق 20 كلم مشيًا، فيما حلت الكولومبية ساندرا لورينا أريناس ثانية والصينية هونغ ليو ثالثة.

© 2021 AFP