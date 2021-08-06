أولمبياد طوكيو- قوى: سيدات جامايكا يحرزن ذهبية التتابع 4 مرات 100 م
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طوكيو (أ ف ب)
أحرزت سيدات جامايكا ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م الجمعة، لتحقق العداءة إيلاين تومسون-هيراه ثلاثية ذهبية بعد تتويجها في سباقي 100 و200 م في أولمبياد طوكيو.
وسجل الفريق الجامايكي الذي ضم بريانا وليامس، تومسون-هيراه، شيلي-آن فرايزر-برايس، وشيريكا جاكسون، زمناً قدره 41.02 ثانية، أمام الولايات المتحدة (41.45 ث)، وبريطانيا (41.88 ث).
وباتت تومسون-هيراه تمتلك خمس ميداليات ذهبية مع احتساب لقبيها في سباقي 100 و200 م في ريو 2016.
وهي أول عداءة تحقق ثلاثية 100، 200، والتتابع 4 مرات 100 م منذ الأميركية الراحلة فلورنس غريفيث-جوينر عام 1988 في سيول.
وهذه أيضاً سادس منصة تتويج أولمبية لها، إذ أنها حلت ثانية في سباق التتابع 4 مرات 100 م في 2016.
وبالنسبة إلى فرايزر-برايس بطلة سباق 100 م في أولمبيادي 2008 و2012، فهذه ثالث ذهبياتها الأولمبية وثامن ميدالياتها عموماً.
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