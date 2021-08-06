أولمبياد طوكيو-قوى: ميلر-أويبو من باهاماس تحتفظ بلقب 400 م وبرونزية تاريخية لفيليكس

جويل صمد ا ف ب

شوني ميلر-أويبو من باهاماس تحتفل بفوزها بلقب سباق 400 م ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو في 6 آب/أغسطس 20201

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طوكيو (أ ف ب)

احتفظت شوني ميلر-أويبو من باهاماس بلقب سباق 400 م ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الجمعة، فيما باتت الأميركية أليسون فيليكس أكثر العداءات تتويجاً على المضمار في تاريخ الألعاب مع 10 ميداليات بعد حصدها البرونزية.

وأنهت ميلر-أويبو السباق بزمن 48.36 ثانية أمام ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان التي خطفت الفضية (49.20 ث)، فيما حلت فيليكس ثالثة (49.46 ث) لتنفرد بعدد الميداليات من جميع الألوان بعدما كانت تتشاركه مع الجامايكية مارلين أوتي.

واجهت فيليكس (35 عامًا) منافسة شرسة من الجامايكية ستيفيني آن ماكفيرسون التي حلت رابعة (49.61 ث) وسقطت أرضًا بعد السباق وبدأت بالصراخ قبل أن تخرج من المضمار على كرسي متحرك.

وكانت ميلر-أوبي (27 عامًا) خطفت الذهبية من أمام فيليكس في السباق ذاته في ريو 2016 لتكتفي الاخيرة بالفضية. وبات في رصيد الأميركية 6 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزية حققتها على مدى خمس دورات.

ويأتي انتصار ميلر-أويبو بعد 24 ساعة من فوز مواطنها ستيفن غاردينر بالسباق ذاته.

© 2021 AFP