أولمبياد طوكيو- كاراتيه: المصرية جيانا فاروق تحرز برونزية وزن -61 كلغ

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المصرية جيانا فاروق خلال نصف نهائي وزن -61 كلغ في الكاراتيه ضمن أولمبياد طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت المصرية جيانا فاروق برونزية رياضة الكاراتيه لوزن -61 كلغ في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها الجمعة أمام الصينية يين تشايويان بأفضلية تصويت الحكام "هانتي" إثر تعادلهما 1-1 في نصف النهائي.

وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية بعد سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ.

وكانت فاروق (26 عاماً) حققت ثلاثة إنتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2-صفر بضربتي يوكو، ثم الاوكرانية أنيتا سيروغينا 2-1 والمغربية ابتسام صديني 5-صفر.

وفي مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، خسرت فاروق أمام الصربية يوفانا بركوفيتش (1-1) بأفضلية سنشو لتحلّ وصيفة للصربية.

وأُدرجت رياضة الكاراتيه رسمياً في الألعاب الأولمبية بعد انتظار طويل ومساعٍ حثيثة استمرت سنوات، لتكون إحدى الرياضات الأربع التي أضيفت إلى الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.

واستهلت فاروق، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري "بعد إنهائي حصة السباحة، لفتتني الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة. ثم طلبت من والدتي تغيير رياضتي".

© 2021 AFP