البيت الأبيض يستبعد تيسلا من دعوة إلى اجتماع في البيت الأبيض

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واشنطن (أ ف ب)

استبعد البيت الابيض شركة تيسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية من دعوة المدعوين الى اجتماع في البيت الأبيض الخميس خصصه الرئيس الأميركي جو بايدن لاعطاء دفع لصناعة هذه الآليات.

وقال ايلون ماسك صاحب تيسلا في تغريدة على تويتر حول الاجتماع الذي دعيت إليه الشركات الاميركية الثلاث الكبرى لصناعة السيارات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" مالكة علامة لكرايسلر إنه "من الغريب أنه لم تتم دعوة تيسلا".

وكتب على صورة لرجل كنجهم وضعها ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "لا أقول إنه تخريب، لكنه تخريب".

وعبر رئيس تيسلا التي تنتج سيارات كهربائية بالكامل، عن استغربه لأنه لم يدع إلى اجتماع في البيت الأبيض نظمه الرئيس الأميركي لتسريع إنتاج السيارات الكهربائية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمرها الصحافي اليومي إن "أكبر ثلاث شركات تؤمن وظائف في +اتحاد عمال السيارات+ (يو ايه دبليو) ورئيس الاتحاد ، لذا سأدعكم تستخلصون استنتاجاتكم الخاصة" هم الذين التقوا بايدن الخميس.

وردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض تعممد استبعاد "تيسلا"، قالت ساكي "إنها الشركات الفاعلة الرئيسية الثلاث في اتحاد عمال السيارات. أتركم لكم استخلاص النتائج".

لكن ساكي أشارت الى أن إدارة بايدن ترحب بجهود جميع الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بما فيها تيسلا.

وماسك رجل الأعمال الثري والحاد الطباع رائد في عالم صناعة السيارات الكهربائية. وقد أعلنت شركته تسلا الشهر الماضي عن أول أرباح فصلية تتجاوز المليار دولار في عمليات تسليم قياسية.

لكنه يخوض نزاعا ضد "اتحاد عمال السيارات" الذي تقدم بشكوى في 2017 متهما تيسلا بتسريح موظفين بسبب تعاطفهم مع العمل النقابي. وكان ماسك قد أقال في الماضي موظفا قام بتأسيس نقابة. كما نشر تغريدات مناهضة للعمل النقابي وهذا مات دفع اتحاد العمال الى رفع الدعوى القضائية ضده.

وقالت ساكي "لا أتوقع أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي نتحدث فيها عن السيارات النظيفة واعطاء الدفع للسيارات الكهربائية، ونحن نتطلع الى وجود مجموعة شركاء في هذا الجهد".

وأضافت "نرحب بالتأكيد بجهود صانعي السيارات الذين يدركون أهمية السيارة الكهربائية في المستقبل ويدعمون الجهود التي ستساعد في تحقيق هدف الرئيس، وتيسلا هي بالتأكيد واحدة من تلك الشركات".

وفي مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" قال وزير النقل الأميركي بيت بوتيدجيج إنه لا يعرف سبب استبعاد تيسلا من الاجتماع.

© 2021 AFP