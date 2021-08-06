الرئيس التونسي يعيّن وزيرا جديدا للصحة

تونسيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 في احد ملاعب تونس العاصمة في الثالث من اب/اغسطس 2021

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تونس (أ ف ب)

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن قبل نحو أسبوعين تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولى السلطة التنفيذية، وزيرا جديدا للصحة من كوادر الجيش.

وأوضحت الرئاسة في بيان الجمعة "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة أمرا رئاسيا يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة".

وأدى الطبيب-العميد علي مرابط والذي كان مكلفا الاشراف على حملة تطعيم قام بها الجيش في مناطق بالجنوب التونسي اليمين أمام رئيس الجمهورية

ويخلف مرابط وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي الذي عينه رئيس الحكومة المُقال في 20 تموز/يوليو الفائت.

ومرابط هو خامس وزير يتولى حقيبة الصحة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020 وذلك في ظرف سياسي وصحيّ متأزم.

وتعيين مرابط يأتي ضمن سلسلة من التعيينات التي قام بها سعيّد منذ توليه السلطة التنفيذية في 25 تموز/يوليو الفائت بعد أن عيّن وزيرا جديدا للداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال.

وسبق أن انتقد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أداء الحكومة وقال "تركوا العديد من المواطنين بدون الحد الأدنى من الأكسجين".

وشهدت تونس خلال الأشهر الفائتة تفشيا كبيرا لكوفيد-19 وتسبب ذلك في اكتظاظ المستشفيات مع نقص حاد في مادة الأكسجين وتجاوز عدد الوفيات عشرين ألفا في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 600 ألف منذ بداية الجائحة في 2020.

والسبب وصول اللقاحات بشكل متأخر وعدم احترام القواعد الصحية والتباعد فضلا عن التجاذبات السياسية التي تنخر السلطة وصعوبة إقرار تدابير جديدة بالنظر للوضع الصعب الذي تواجهه البلاد التي سجلت منذ أسبوعين أسوأ معدل وفيات في العالم استنادًا إلى الأرقام الرسمية، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتمكنت تونس من جمع أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح من طريق هبات وعمليات شراء مباشرة، وتنظم الأحد يوما مفتوحا للتطعيم لمن تفوق أعمارهم أربعين عاما.

© 2021 AFP