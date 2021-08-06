اليونان وتركيا تكافحان الحرائق مع تواصل موجة الحر

لويزا غوليامامي ا ف ب

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اثينا (أ ف ب)

كافح مئات عناصر الإطفاء حريقا على أطراف أثينا الجمعة فيما اشتعلت عشرات الحرائق في اليونان محدثة ما وصفه رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس بأنه "وضع خطير" بينما تزداد الضغوط على تركيا المجاورة جرّاء طريقة تعاملها مع حرائق الغابات على أراضيها.

وتحاول السلطات اليونانية والتركية السيطرة على حريق تلو الآخر منذ أسبوع، في ظل أسوأ موجة حر تجتاح المنطقة منذ عقود، في كارثة ربطها خبراء بأحوال الطقس الرديئة والتي باتت تتكرر اكثر جرّاء التغير المناخي.

ووصل عناصر إطفاء فرنسيون إلى اليونان ليل الخميس للمساعدة بينما يتوقع أن ترسل سويسرا والسويد ورومانيا وإسرائيل قوات دعم أيضا.

وأفاد ميتسوتاكيس في وقت متأخر الخميس "يواجه بلدنا وضعا خطيرا للغاية"، فيما وضعت ست من 13 منطقة في البلاد في حالة تأهب مرتفعة.

وأضاف "نواجه ظروفا غير مسبوقة بعدما حوّلت موجة حر استمرت عدة أيام البلاد إلى برميل بارود".

وعلى بعد نحو 30 كلم شمال أثينا، أتى حريق على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر، ما أدى إلى إخلاء مزيد من القرى خلال الليل بينما غطّت سحب الدخان الأسود الكثيف العاصمة اليونانية.

وقطع جزء من طريق سريع يربط أثينا بشمال البلاد في إجراء احترازي.

- مساعدات خارجية -

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس إن 57 حريقا من أصل 99 تم إحصاؤها الخميس كانت مستعرة في المساء، لا سيما في جزيرة إيفيا حيث تم إجلاء رهبان بالقوة بعدما رفضوا ترك ديرهم.

ووصل نحو 82 عنصر إطفاء فرنسيا من عسكريين ومدنيين مساء الخميس، وفق ما أفاد مسؤول فرنسي.

ومن المقرر أن ترسل فرنسا والسويد طائرتين تستخدمان لقذف المياه كما سترسل رومانيا 112 عنصر إطفاء و23 مركبة وسويسرا ثلاث مروحيات، بحسب ما أفاد متحدث باسم عناصر الإطفاء في اليونان فرانس برس.

كما أعلنت إسرائيل أنها تخطط لإرسال طائرة تقل 15 عنصر إطفاء وشحنة كبيرة لمثبطات اللهب.

ونظرا لارتفاع مستوى المخاطر، أصدرت السلطات اليونانية حظرا شاملا على زيارات الغابات والحدائق الوطنية أو المناطق الطبيعية حتى الاثنين.

وقال ميتسوتاكيس الخميس أثناء تفقده موقعا أثريا جرت فيه أول دورة ألعاب أولمبيو في التاريخ وتهدده الحرائق "إذا كان هناك من يشككون في مسألة إن كان التغير المناخي حقيقيا، فليأتوا ويروا شدة الظاهرة هنا".

كما أجبرت الحرائق حكومة مقدونيا الشمالية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما فيما أعلنت وزارة الدفاع في ألبانيا المجاورة عن وضع "حرج" جراء التهديد الذي تتعرض له منازل في بعض القرى.

- انتقادات لإردوغان -

أما في تركيا، فاشتعلت 208 حرائق منذ 28 تموز/يوليو ما زالت 12 منها مستعرة الجمعة، وفق الرئاسة التركية.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في حين نقل العشرات إلى المستشفيات في أنحاء السواحل الجنوبية للبلاد.

وفي حدث خطير وقع في وقت سابق هذا الأسبوع، أدت الرياح العاتية إلى اقتراب حريق من محطة لتوليد الكهرباء في تركيا مطلة على بحر إيجه وتخزّن فيها آلاف الأطنان من الفحم.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أن الفحص الأولي الذي أجري بعدما تم إخماد الحرائق أظهر عدم تعرّض "الوحدات الرئيسية للمحطة لأي أضرار بالغة".

وتواجه الحكومة ضغطا متزايدا بعدما أشارت المعارضة إلى تقرير كشف أنه لم يجر إنفاق غير جزء صغير من الميزانية المخصصة لمنع حرائق الغابات.

وأفاد النائب عن حزب المعارضة الرئيسي مراد أمير أن المديرية العامة للغابات لم تنفق سوى 1,75 في المئة من نحو 200 مليون ليرة تركية (23 مليون دولار) مخصصة لحرائق الغابات في الأشهر الستة الأولى من 2021، مشيرا إلى أرقام يبدو أنها وردت في تقرير للهيئة الحكومية عرضه على البرلمان.

وقال لفرانس برس "هذا الوضع يمكن أن يوصف بأنه خيانة".

وتعرّض إردوغان إلى انتقادات على وجه الخصوص لبطئه وعدم رغبته في قبول بعض عروض المساعدات الأجنبية بعدما كشف بأن تركيا لا تملك طائرات لمكافحة الحرائق.

ودافعت الحكومة عن نفسها عبر إلقاء اللوم على "رابطة الطيران التركية" التي قال إردوغان في نهاية الأسبوع إنها لم تتمكن من تحديث أسطولها والتكنولوجيا التي تملكها.

وشكّلت الأزمة تحديا غير متوقع للرئيس التركي قبل عامين من انتخابات قد تفضي إلى توليه السلطة مجددا لعقد ثالث.

© 2021 AFP