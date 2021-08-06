تصويت حاسم في مجلس الشيوخ السبت على خطة بايدن للبنى التحتية

مانديل نغان ا ف ب

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واشنطن (أ ف ب)

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي السبت على خطة الرئيس جو بايدن لاستثمار 1,2 تريليون دولار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، في خطوة أساسية قبل عرضه على تصويت نهائي وإرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب.

وبعد ساعات من محاولات التوصّل لإجماع الخميس، أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة أن التصويت الإجرائي سيجري بعد ظهر السبت.

وانتقد شومر الجمهوريين بسبب "اعتراضاتهم العديدة" التي أعاقت جهود التصويت على التعديلات "طوال اليوم" الخميس، لكنه ما زال واثقا من احتمال تبني مشروع القانون. وكان قد صرح قبيل ذلك أن المشرعين "على وشك التوصل إلى اتفاق".

وقال تشاك شومر "نرغب بشدة في الانتهاء من هذا القانون المهم، لذلك سنعقد اجتماعا ظهر السبت للتصويت" على النص.

وفي حال طرحه في مجلس الشيوخ السبت، سيحتاج النص إلى موافقة عشرة جمهوريين على الأقل وخمسين ديموقراطيا من أعضاء مجلس الشيوخ لفتح الطريق أمام التصويت. وبعد ذلك سيعرض للتصويت النهائي عليه بالأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، في اليوم نفسه أو الأحد.

وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم طرحه للتصويت في مجلس النواب في الأسابيع المقبلة تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي، ثم يرسل إلى الرئيس الأميركي الديموقراطي لتوقيعه.

ومن شأن ذلك، في حال حدوثه، أن يشكل انتصارا مدويا في واشنطن، المنقسمة بشدة، لبايدن السيناتور السابق الذي يؤكد قدرته على تجاوز الصعوبات.

ونتيجة إجماع نادر بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين، تنص الخطة الطموحة على 550 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي الجديد على الطرق والجسور والمواصلات، ولكن أيضا للإنترنت عالي السرعة والجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.

وتبلغ قيمة الخطة بمجملها 1,2 تريليون دولار - ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا لعام 2020 - مع الأخذ في الاعتبار الأموال العامة الأخرى التي تم تخصيصها بالفعل.

وقال البيت الأبيض الخميس إن ذلك يجعلها "أكبر استثمار طويل الأجل في بنيتنا التحتية وقدرتنا التنافسية منذ ما يقرب من قرن".

© 2021 AFP