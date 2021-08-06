حزب الله يعلن اطلاق صواريخ باتجاه مزارع شبعا المحتلة رداً على غارات اسرائيلية استهدفت لبنان الخميس (بيان)

محمود زيات ا ف ب/ارشيف

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بيروت (أ ف ب)

أعلن حزب الله الجمعة إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا المحتلة رداً على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان وقالت الدولة العبرية إنها جاءت رداً على صواريخ أطلقت باتجاهها.

ورداً على صواريخ حزب الله، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية الجمعة على جنوب لبنان. وكان أعلن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

وهذه هي المرة الأولى منذ تصعيد عسكري بين الطرفين في العام 2019 التي يعلن فيها حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية.

وأعلن الحزب في بيان إنه "عند الساعة 11,15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة وردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات (...) في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

وتحدث مصور لوكالة فرانس برس في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان عن دوي انفجارات ثم شاهد دخانًا يتصاعد من منطقة مزارع شبعا المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "أطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية. معظم الصواريخ اعترضها نظام الدفاع الجوي". وأضاف أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.

وصرح في وقت لاحق أنه يشن ضربات جوية في لبنان رداً على إطلاق الصواريخ.

والخميس، شنت القوات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي أن آخر غاراته الجوية المعلنة على لبنان تعود للعام 2014 ووقعت في أعقاب تبادل لإطلاق النار شهدته المنطقة الحدودية. واستهدفت تلك الغارات الحدود مع سوريا.

ولم تستهدف إسرائيل بغارات جوية منذ 2006 معاقل لحزب الله في الجنوب اللبناني.

ويعود آخر توتر عسكري بين الطرفين إلى العام 2019 حين استهدف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية في هجوم قال إنه رد على هجومين "إسرائيليين" ضدّه في سوريا ولبنان.

وكان حزب الله توعد في حينه بالرد على مقتل اثنين من عناصره في آب/أغسطس 2019 في غارة إسرائيلية قرب دمشق، وعلى اتهامه إسرائيل بشنّ هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

© 2021 AFP