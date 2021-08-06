دورة واشنطن: نادال يودّع المنافسات بخسارة مفاجئة

ميتشيل لايتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

تعرّض نادال للخسارة في مباراته الثانية بعد العودة من الإصابة ليودّع دورة واشنطن لكرة المضرب وذلك على يد لويد هاريس

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واشنطن (أ ف ب)

ودّع الإسباني رافايل نادال دورة واشنطن في كرة المضرب، أولى مشاركاته بعد غياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، وذلك بخسارته أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس 6-4، 1-6، و6-4 في الدور الثالث الخميس.

رغم خسارته، أبدّى نادال سعادته بتطور حالة قدمه المُصابة، مشيرا الى ذلك "يبقيه على قناعة بأنّ الأشياء المهمة ممكنة".

وكان نادال هزم في الدور الثاني الأميركي جاك سوك متحاملاً على إصابته، حيث كشف بعد المباراة انّه شعر ببعض الأوجاع. وتُعتبر هذه المشاركة الاولى للنجم الإسباني منذ خسارته في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال نادال "الخبر الأجمل انّ قدمي كانت بحالة افضل. كنت قادراً على التحرّك بشكل أفضل قليلا، وبالتالي هذا الامر مهم جداً، وبالنسبة الي شخصيا فإنّ الإستمرار بالإستمتاع بالرياضة والتحلي بالطاقة، فهذا يجعلني أؤمن بأنّ الأشياء المهمة ممكنة".

تأتي دورة واشنطن كمحطة تحضيرية لنادال وجميع اللاعبين لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 آب/أغسطس الجاري.

يدخل الثلاثي ديوكوفيتش، نادال والسويسري روجيه فيدرير الى بطولة فلاشينغ ميدوز متساوين بـ 20 لقباً ضمن البطولات الكبرى "الغراند سلام"، حيث يطمح النجم الصربي الى تحقيق لقب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الاولى منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969.

بالنسبة الى نادال، فإنّ الإستمرار في تطوير مستواه لا مفرّ منه، ويتابع "عانيت من مشاكل عدّة في القدم، لم أستطع التدرّب لمدة الايام التي اردتها، لكنني فعلت بحسب ما كان متاحاً".

وأضاف "بذلت قصارى جهدي هنا. احاول بجهد كبير. لكنّ الأمر لم يكن كافياً. سأستمر في المحاولة للتحضير بالشكل المناسب كي أحصل على فرصة ان اكون افضل في وقت قريب".

وبسبب إصابته، غاب الماتادور الإسباني عن المشاركة في بطولتي ويمبلدون والألعاب الاولمبية.

بدوره، وصف هاريس المصنّف خمسين فوزه بـ "الاعظم في مسيرته". ينضم فوزه على نادال الى سلسلة إنتصارات لافتة حققها في العام الحالي بما فيها على حساب النمسوي دومينيك تيم، المصنّف رابعاً وحامل اللقب بطولة الولايات المتحدة، في بطولة دبي.

© 2021 AFP