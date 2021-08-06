في برشلونة... مقدمو الرعاية المنهكون فوجئوا بالموجة الجديدة للوباء

جوزيب لاغو ا ف ب

صورة من قسم العناية المركزة في مستشفى ديل مار في برشلونة في 4 آب/أغسطس 2021

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برشلونة (أ ف ب)

بعد عام ونصف عام من الوباء، كان العاملون في مستشفى ديل مار في برشلونة يتوقعون صيفا أكثر هدوءا، إلا أنهم لم يحسبوا حسابا للموجة الجديدة من كوفيد-19 التي أثقلت كاهل الطواقم الصحية مجددا.

وقالت أنتونيا فاسكيز، الطبيبة المسؤولة عن قسم العناية المركزة في هذا المستشفى الواقع على الواجهة البحرية للمدينة الكاتالونية "لقد فاجأنا الأمر. توقعنا موجة جديدة (...) لكن ليس بهذا الحجم".

وبهدف مواجهة سرعة انتشار العدوى في هذه المنطقة السياحية في شمال شرق إسبانيا، اضطر المستشفى لتوسيع المكان بحيث يستوعب 30 مريضا في قسم الانعاش، أي أكثر من سعته المعتادة بعشرة مرضى.

وشهد آب/أغسطس الذي كان يفترض أن يكون هادئا، ذروة في عدد المرضى الذي يرقدون في قسم العناية المركزة.

وروت ديزيريه رويز، رئيسة الممرضين في العناية المركزة "نحن في لحظة حرجة، يبدو أن هذه الموجة تشبه أكثر الموجة الأولى (من الموجات السابقة)" التي تضررت خلالها إسبانيا بشكل كبير "ونحن مرهقون".

في كاتالونيا، بؤرة هذه الموجة الجديدة من كوفيد-19 في إسبانيا، يشغل المصابون بالوباء قرابة نصف (48,4 %) أسرة العناية المركزة، مقارنة بحوالى 20 في المئة على الصعيد الوطني.

- مرضى أصغر -

أدى انتشار المتحورة دلتا الاشد عدوى والتي تسببت في إعادة إلزامية وضع الكمامة في الخارج وإعادة القيود إلى الحانات والمراقص الليلية، إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد في حزيران/يونيو وتموز/يوليو بين الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح بعد.

من جهة أخرى، وبفضل تقدم حملات التحصين، بقي عدد الوفيات محدودا.

وفي مواجهة حالة الطوارئ الصحية، أعادت الحكومة الإقليمية منتصف تموز/يوليو فرض حظر تجول من الساعة الأولى بعد منتصف الليل في برشلونة ومعظم المنطقة.

وساهمت هذه التدابير في تراجع عدد الإصابات لكن الحالات التي تستدعي دخول مستشفى ما زالت مرتفعة فيما يتزايد عدد المرضى الأصغر سنا بعد أسابيع من الإصابة.

وأوضحت أنتونيا فاسكيز "خلال الموجات السابقة (للوباء)، كان دخول أشخاص تقل أعمارهم عن 40 عاما المستشفى نادرا جدا، فيما الآن هناك العديد منهم" مشيرة إلى أن متوسط سن المرضى في العناية المركزة، ومعظمهم غير محصن، هو الآن 50 عاما مقارنة ب60-65 عاما في السابق.

- "على شفير الانهيار" -

في إحدى الغرف، صورة مولود جديد معلقة على الجدار. وفيها، تكافح والدته التي يقل عمرها عن 30 عاما الوباء بعد اضطرارها للخضوع لعملية قيصرية طارئة.

ولا يخفي مقدمو الرعاية الذين يتعاونون لنقل مريض آخر، إجهادهم.

وقالت فاسكيز "خلال الموجة الأولى، لم يكن أحد يتخيل لثانية واحدة أن يتوقف عن العمل، لكن الآن، هناك عدد متزايد من الأشخاص يقولون +لو كان باستطاعتي، كنت سأرحل ولن أعود+" مضيفة "نحن جميعا على شفير الانهيار"، خصوصا أن المستشفيات لم تكن تتوقع هذه الموجة في منتصف الصيف.

وأوضح ميغيل بيرا المدير الطبي للمستشفى "في أسبوع واحد، انتقلنا من عشرة مصابين بكوفيد إلى 150 مريضا. وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو، تجهيز أربعة طوابق لمعالجة (المصابين بكوفيد) أمر معقد".

وفي مواجهة ازمة المستشفيات، أوقفت السلطات الصحية الإقليمية العمليات غير الطارئة، ولمحت إلى احتمال إلغاء إجازات. وهذه مرحلة لم يرغب أي مستشفى في الوصول إليها.

وقالت ديزيريه رويز "الموظفون مرهقون، بل إن هناك من يحتاج إلى دعم نفسي".

© 2021 AFP