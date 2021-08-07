أولمبياد طوكيو: أصداء يوم السبت

نجم المنتخب الأميركي لكرة السلة عند الرجال كيفن دورانت يحتفل بعد احراز الذهبية في اولمبياد طوكيو، سايتاما في 7 اب/اغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

لا تقتصر إنجازات المشاركين في الألعاب الأولمبية على الميداليات والألقاب، بل تكتب صفحات ملوّنة وتردّد أصداء مؤثرة.

- نجم اليوم -

بقيادته المنتخب الأميركي للرجال الى ذهبيته الرابعة توالياً في مسابقة كرة السلة مع تسجيله 29 نقطة في النهائي ضد فرنسا، بات كيفن دورانت اللاعب الأكثر تتويجاً بالذهب مع منتخب السلة الأميركي مشاركة مع كارميلو أنتوني الذي تنازل في طوكيو لنجم بروكلين نتس عن الرقم القياسي لأفضل هداف أميركي في تاريخ الألعاب أيضاً. وأحرز نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وغولدن ستايت ووريرز سابقاً ذهبيته الثالثة بعدما سبق له أن توج في لندن 2012 وريو 2016. لكن "شعور هذا التتويج كان خاصاً لأننا عانينا كثيراً. شارك معنا لاعبون يخوضون الألعاب للمرة الأولى. كانت تجربة جديدة للجميع في الفريق إن كان من ناحية كوفيد، نوع الفقاعة التي نتواجد فيها، غياب المشجعين وتوقعات الجميع بألا نخسر. سمعنا الكثير من الأشياء في الأسابيع القليلة الماضية عن فريقنا (الذي استهل الألعاب بالخسارة أمام فرنسا بالذات بعدما خسر مباراتين تحضيريتين أيضاً ضد نيجيريا وأستراليا). أن نقاتل وسط هذه المحن ضد فريق عظيم (فرنسا) مثل هؤلاء الرجال... أن نحقق التجانس بهذه السرعة الكبيرة، كان من الرائع رؤية كل ذلك، ومن الرائع أن تكون جزءاً منه".

- قصة اليوم -

بعدما باتت قبل يوم أكثر العداءات حصداً للميداليات على المضمار في تاريخ الألعاب برفعها رصيدها إلى 10 ميداليات بعد نيلها برونزية 400 م، عززت العداءة الأميركي المخضرمة أليسون فيليكس، ابنة الـ35 عاماً التي رزقت بطفلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، رصيدها بإحرازها مع منتخب بلادها ذهبية التتابع أربع مرات 400 م، رافعة رصيدها بذلك الى 11 ميدالية ما جعلها تتقدم على مواطنها العداء الأسطورة كارل لويس بعدد المرات التي صعدت فيها إلى منصة التتويج الأولمبي. وجمعت فيليكس في رصيدها سبع ذهبيات، ثلاث فضيات وبرونزية، لتصبح على بعد ميدالية من صاحب الرقم القياسي في رياضة أم الالعاب على الصعيد الأولمبي عداء المسافات الطويلة والمتوسطة الفنلندي بافو نورمي (12 ميدالية حصدها في نسخ 1920 و1924 و1928 بواقع 9 ذهبيات و3 فضيات).

العداءة الأميركية أليسون فيليكس خلال سباق التتابع اربع مرات 400 متر في اولمبياد طوكيو، في 7 اب/اغسطس 2021 خافيير سوريانو ا ف ب

- وجه اليوم -

كانت نهاية مشاركة نجم المنتخب الفرنسي لكرة السلة رودي غوبير حزينة ليس لأن بلاده خسرت مباراة الميدالية الذهبية أمام المنتخب الأميركي وحسب، بل لأنه لم يتمكن من مساعدة زملائه في الوقت الحاسم من اللقاء بسبب ارتكابه خمسة أخطاء شخصية. وأثر خروج نجم ارتكاز يوتا جاز الذي أحرز جائزة أفضل مدافع في الدوري الأميركي للمحترفين ثلاث مرات، على أداء فريقه ليس فقط على الصعيد الدفاعي بل الهجومي أيضاً (16 نقطة). وكانت دموع غوبير في النهاية مبررة تماماً إذ خسرت فرنسا اللقاء بفارق 5 نقاط فقط 82-87.

الخيبة والدموع على وجه نجم ارتكاز المنتخب الفرنسي لكرة السلة بعد خسارة النهائي أمام الولايات المتحدة في أولمبياد طوكيو، سايتاما في 7 اب/اغسطس 2021 مهد راسفان ا ف ب

- جملة اليوم -

"إنه أمر مزعج أن يكون (تارنوفتشي) موجوداً، أن يكون بهذه القوة. لا نعرف الكثير عن هذا الرجل وفي نفس الوقت لا أريد أن أعرف أي شيء عنه"، هذا ما صدر عن الفرنسي أدريان بار بعدما حل خلف المولدافي سيرغي تارنوفيتشي في الصراع على برونزية 1000 م في منافسات الكانوي السريع. في ريو 2016 توج المولدافي بالبرونزية أيضاً لكنه خسرها بعد ذلك نتيجة سقوطه في فحص للمنشطات، ما دفع منافسه الفرنسي السبت الى التشكيك بنزاهته.

- صورة اليوم -

توجت الأميركية نيلي كوردا، ابنة الـ23 عاماً التي تتصدر التصنيف العالمي، بذهبية رياضة الغولف. كوردا من عائلة رياضية بامتياز، فوالدها التشيكي بيتر كان من نجوم كرة المضرب وتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 1998 ووصل حتى المركز الثاني في تصنيف رابطة المحترفين، ووالدتها ريجينا رايشرتوفا كوردا كانت لاعبة كرة مضرب أيضاً مثلت تشيكوسلوفاكيا ووصلت في التصنيف حتى المركز 26 في نيسان/أبريل 1991 وحتى أنها شاركت في الألعاب الأولمبية عام 1988 تحت ألوان تشيكوسلوفاكيا. شقيقها سيباستيان البالغ 21 عاماً من اللاعبين الواعدين في كرة المضرب ويحتل حالياً المركز الخامس والأربعين في تصنيف المحترفين، فيما تعتبر شقيقتها الكبرى جيسيكا التي كانت أول من هنأها بعد إحرازها الذهبية، من نجمات الغولف أيضاً وهي تحتل المركز الخامس عشر عالمياً لكنها اكتفت بالمركز الخامس عشر في أولمبياد طوكيو.

© 2021 AFP