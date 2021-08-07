أولمبياد طوكيو-سلة: الولايات المتحدة تعيد فرنسا الى أرض الواقع بلقب رابع تواليًا

توماس كوكس ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

أعادت الولايات المتحدة المنتخب الفرنسي إلى أرض الواقع في اللقاء الأهم وحرمته من التتويج بأوّل ألقابه الأولمبية، حاصدة بدورها الرابع تواليًا والسادس عشر في تاريخها، بعد فوزها في نهائي دورة طوكيو 87-82 السبت.

وثأرت الولايات المتحدة من فرنسا التي أقصتها من الدور ربع النهائي في بطولة العالم الاخيرة قبل أن تجدّد عليها الفوز في دور المجموعات في طوكيو، إلا أنها أحبطت الاخيرة في مباراة القمة لتكتفي بالفضية للمرة الثالثة في تاريخها، وهي أفضل نتيجة لها، بعد 1948 و2000 خلف الولايات المتحدة أيضًا.

وقاد المخضرم كيفن دورانت الذي رفع رصيده الى ثلاث ذهبيات أولمبية بعد لندن 2012 وريو 2016، الفريق الأميركي إلى الفوز بتسجيله 29 نقطة هي الأعلى في المباراة، إلى جانب 6 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

فيما كان رودي غوبير وإيفان فورنييه الأفضل من جانب الخاسر مع 16 نقطة لكل منهما، وأضاف الاول 8 متابعات.

ومنذ أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما توّج الـ"دريم تيم" حينها بالذهبية الأولمبية، لم تغب الولايات المتحدة عن المباراة النهائية للألعاب سوى مرة واحدة وكانت في نسخة أثينا عام 2004 عندما حلّت ثالثة، وفازت بكل نهائي بلغته.

- إنه مميز" -

وقال المدرب غريغ بوبوفيتش الذي حقق ذهبيته الاولى مع المنتخب بعد أن كان مساعدًا في أثينا ومني بنكسة في بطولة العالم الاخيرة "نحن سعداء بهذا الفوز، تهانينا للمنتخب الفرنسي والمدرب، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين، نكن لهم الاحترام الكبير لذا الفوز كان رائعًا".

وعن دورانت "ليس لاعبًا مميزًا لأنه موهوب بل للطريقة التي يتحضّر فيها لكل مباراة والعلاقة التي يبنيها مع زملائه، يستمتع بالمباراة وينقل ذلك إلى اللاعبين الآخرين..وهذا ما يجعله مميزًا".

ولم تفلت من الولايات المتحدة سوى أربع ذهبيات منذ إدراج كرة السلة للرجال في الألعاب الأولمبية عام 1936 (إحداها لمقاطعة الألعاب عام 1980 في موسكو).

قال دورانت الذي عادل كارميلو أنتوني بثلاث ذهبيات أولمبية، علمًا أنه تجاوزه في هذه الدورة ليصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب الاولمبي "هذا الفوز مميّز لأننا مررنا بالكثير من الامور. العديد من اللاعبين خاضوا الاولمبياد للمرة الاولى وهي تجربة جديدة للجميع. مع كوفيد والفقاعة، غياب الجماهير وكيف أن لم يتوقع أحد أن نخسر".

وقدّمت فرنسا بطولة مثالية بتصدّرها مجموعتها بالعلامة الكاملة قبل أن تقصي إيطاليا في ربع النهائي وسلوفينيا في دور الأربعة بسيناريو جنوني، فيما استفاقت الولايات المتحدة بعد الهزيمة الافتتاحية أمام "الديوك" وحققت أربعة انتصارات متتالية متخطية إسبانيا بطلة العالم في ريع النهائي وأستراليا قبل مباراة القمة.

وتأهلت فرنسا الى المباراة النهائية عندما تصدى نيكولا باتوم في الثانية ما قبل الاخيرة لمحاولة كليمن بريبيليتش تحت السلة كانت كفيلة بمنح سلوفينيا بطاقة العبور.

- "الاخطاء الصغيرة" -

وصل فريق المدرب غريغ بوبوفيتش الى طوكيو بعد خسارتين ضد نيجيريا وأستراليا ضمن المباريات الاستعدادية ما أثار الشكوك حول إمكانية احتفظهم باللقب.

قال دورانت "كانت هناك شكوك كثيرة من إمكانية الفوز باللقب ولكن ها نحن هنا!".

في المقابل، قال مدرب فرنسا فنسان كوليه "أنا خائب جدًا ولكني فخور جدًا بما قدمه لاعبو فريقي ليس فقط في هذه المباراة ولكن خلال البطولة".

وتابع "للأسف ارتكبنا بعض الاخطاء وخسرنا الكرة في مناسبات عدة لأننا غيرنا طريقة اللعب، كنا مصرين على اللعب تحت السلة ومن ثم بدأنا اكثر في نتطيط الكرة والدخول الى السلة. نجحنا في ذلك مرتين او ثلاث ولكن ارتكبنا الاخطاء وهذا لا يجب أن يحصل ضد الولايات المتحدة".

وكان هذا اللقاء الثامن بين المنتخبين في الأولمبياد، فازت فرنسا مرة وحيدة كانت في الدور الأول من النسخة الحالية. وكانت خسارة الفريق الاميركي أمام فرنسا الوحيدة في آخر 31 مباراة من الألعاب.

فيما تحسر غوبير والدموع في عينيه على "الأخطاء الصغيرة، كانت هناك لحظات فقدنا فيها السيطرة ومنحناهم فرصًا ولحظات سهلة".

وتابع عن دورانت "حاولنا جعل الامور صعبة بالنسبة له ولكنه كيفن دورانت وهو يسدّد الكرات بهذه الطريقة، كنا ندرك انه سيحاول ان يلعب مباراته".

وبدأ المنتخب الفرنسي المباراة بشكل جيد لاسيما من الناحية الدفاعية وأجبر الولايات المتحدة على تسجيل أربع نقاط في أول 5:40 دقائق (10-4).

إلا أنها نجحت في العودة لاسيما عبر دورانت الذي أنهى الربع الاول مع 12 نقطة والولايات المتحدة متقدمة 22-18

واصل الفريق الاميركي انتفاضته مع الشوط الثاني وأجبر الفرنسيين على خسارة الكرة في مناسبات عدة وصنع فارق 13 نقطة (39-26) في منتصفه.

إلا أن فرنسا عادت بقيادة غوبير لاعب يوتا جاز الفائز هذا العام بجائزة أفضل مدافع في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي نجح في الحصول على الاخطاء والإفادة من الرميات الحرة لينتهي الشوط الاول بتأخر الفرنسين 39-44. فيما دخل دورانت الى الاستراحة مع 21 نقطة.

ورغم محاولات الفريق الاوروبي بمساهمة من غيرشون يابوسيلي الذي افتتح الربع الثالث بثلاثية، إلا أن الولايات المتحدة بقيت متحكمة بفضل جايسون تايتوم والرقابة المحكمة من جرو هوليداي على إيفان فورنييه.

فبعدما سجل 28 نقطة في المباراة الأولى ضد الأميركيين، اكتفى لاعب بوسطن سيلتيكس بـ16 اليوم وأنهت الولايات المتحدة الربع الثالث متقدمة بفارق 9 نقاط (71-63).

بقيت النتيجة متقاربة حتى منتصف الربع الاخير قبل أن يقلّص فرانك نتيليكينا الى ثلاث نقاط (73-70) قبل 5:42 دقائق من النهاية.

إلا أن سرعان ما عاد الفارق الى تسع مع ثلاث محاولات ناجحة متتالية، منها اثنتان لداميان ليلارد.

وقبل أقل من نصف دقيقة على نهاية المباراة، قلص الفرنسيون الفارق الى ثلاث مجددًا عبر سلة ساحقة لنتيليكينا قبل أن يسرق باتوم الكرة ويستفيد ناندو دي كولو من رمتين حرتين.

إلا أن الاميركيين عرفوا قيادة المباراة الى برّ الامان.

© 2021 AFP