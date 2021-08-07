أولمبياد طوكيو-قدم: البرازيل تحتفظ بذهبية الرجال بفوزها على إسبانيا 2-1 بعد التمديد

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

البرازيلي مالكوم يتلقى تهنئة زملائه بعد تسجيله هدف الفوز على إسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو

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يوكوهاما (اليابان) (أ ف ب)

احتفظ رجال البرازيل بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو محرزين اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، بعد فوزهم الصعب على إسبانيا 2-1 بعد التمديد، السبت على ملعب يوكوهوما.

وبعد إهدارها ركلة جزاء عن طريق نجمها ريشارليسون (38)، افتتحت البرازيل التسجيل قبل الاستراحة عبر ماتيوس كونيا (45+2). عادلت إسبانيا في الثاني بتسديدة جميلة لميكل أويارسابال (61)، لكن البرازيل حسمت الذهبية في الشوط الإضافي الثاني عن طريق البديل مالكوم (108).

وبنجاحه في الأولمبياد الحالي، يكون الظهير داني ألفيش (38 عاما) قد رفع عدد ألقابه الرسمية إلى 43 في مسيرته الزاخرة. وأحرز ألفيش مع البرازيل ألقاب كوبا أميركا 2007 و2019 وكأس القارات 2009 و2013.

وانضمت البرازيل إلى أربعة منتخبات احتفظت بلقبها في مسابقة كرة القدم، وهي بريطانيا عامي 1908 و1912، الأوروغواي عامي 1924 و1928، المجر عامي 1964 و1968، والارجنتين عامي 2004 و2008.

في المقابل، عجزت إسبانيا عن التتويج للمرة الثانية بعد 1992 عندما استضافت الألعاب. خاضت ثالث مباراة نهائية بعد خسارة المباراة الحاسمة في سيدني 2000 أمام الكاميرون بركلات الترجيح، كما حصلت على فضية نسخة 1920.

وضمّت إسبانيا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في صفوف المنتخب الوطني الاول في كأس أوروبا الأخيرة وعلى رأسهم صانع العاب برشلونة بدري والحارس أوناي سيمون والمدافع باو توريس والمهاجم ميكل اويارسابال.

وهذه المرة الثانية تواليا التي تخوض فيها البرازيل وقتا إضافيا بعد تخطيها المكسيك بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادل سلبي، والثالثة لإسبانيا الفائزة على ساحل العاج 5-2 في ربع النهائي وعلى اليابان المضيفة 1-صفر في الدقائق الأخيرة من نصف النهائي.

وكانت البرازيل انتظرت طويلاً كي تتوج بذهبية مسابقة كرة القدم وحدث ذلك في النسخة التي استضافتها في ريو دي جانيرو عام 2016، بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية عل ملعب ماراكانا الذي شهد تسجيل النجم البرازيلي نيمار الركلة الحاسمة.

وقبل تتويجه على أرضه في 2016، كان منتخب السامبا بلغ نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب 3 مرات سابقا خسرها جميعها أمام فرنسا عام 1984 في لوس أنجليس، الاتحاد السوفياتي في سيول 1988 والمكسيك في نسخة لندن عام 2012.

وكان المنتخبان، قد التقيا مرتين في الأولمبياد، فازت إسبانيا 1-صفر في مكسيكو 1968 وردّت البرازيل 2-1 في مونتريال 1976.

© 2021 AFP