أولمبياد طوكيو-قوى: الأميركيات يحرزن ذهبية التتابع 4 مرات 400 م وميدالية رقم 11 لفيليكس

جوناثان ناكستراند ا ف ب

أحرزت سيدات الولايات المتحدة ذهبية التتابع 4 مرات 400 م للمرة السابعة توالياً في الألعاب الأولمبية بعد فوزهن في دورة طوكيو في 7 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت سيدات الولايات المتحدة ذهبية التتابع 4 مرات 400 م للمرة السابعة تواليًا في الألعاب الأولمبية، بعد فوزهن السهل والصريح في دورة طوكيو السبت، فيما خطفت بولندا فضية تاريخية وحلت جامايكا ثالثة.

وضم الفريق الأميركي أليسون فيليكس التي رفعت عدد ميدالياتها الأولمبية إلى 11، إضافة الى سيدني ماكلافلين المتوجة بسباق 400 م حواجز في طوكيو ووصيفتها دليلة محمد، وأنهت السباق بزمن 3:16.85 دقيقة.

أما بولندا (3:20.53 د) فصعدت للمرة الاولى في تاريخها في هذا السباق على المنصة الاولمبية، فيما حلت جامايكا وصيفة آخر ثلاث نسخات ثالثة (3:21.24 د).

وبعد أن حصدت برونزية سباق 400 م الجمعة، باتت المخضرمة فيليكس أكثر العداءات حصدًا للميداليات على المضمار الأولمبي (10) متجاوزة الجامايكية مارلين أوتي، لكنها أبت إلا أن تغادر طوكيو والألعاب نهائيًا من دون زيادة غلتها.

فيما ستغادر ماكلافلين (22 عامًا) أولمبيادها الاول مع ذهبيتين، في حين أضافت محمد ميداليتَي طوكيو الى ذهبية 400 م حواجز التي أحرزتها في ريو 2016.

ولم تشارك إيلاين تومسون-هيراه المتوجة بذهبيات 100 م، 200 م والتتابع أربع مرات 100 م في طوكيو، ومواطتنتها شيلي-آن فرايزر-برايس صاحبة فضية المسافة القصيرة والتتابع الاقصر أيضًا، مع الفريق الجامايكي.

© 2021 AFP