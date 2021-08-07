أولمبياد طوكيو- قوى: الروسية لاسيتسكيني تحرز ذهبية الوثب العالي

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الروسية ماريا لاسيتسكيني تحتفل بذهبية مسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو في 7 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت الروسية ماريا لاسيتسكيني ذهبية مسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو في مشاركتها الأولى في الألعاب الأولمبية، لتضيفه إلى ثلاثة ألقاب عالمية.

وقفزت لاسيتسكيني 2.04 م أمام الأسترالية نيكولا ماكديرموت (2.02 م) والواعدة الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيك اينة الـ19 عامًا (2.00 م) حاملة فضية بطولة العالم في الدوحة 2019.

ويأتي هذا الانتصار بمثابة انفراج للروسية (28 عامًا) التي بكت بعد الفوز. كانت قد حُرمت من المشاركة في أولمبياد ريو في 2016 قبل أسابيع قليلة من انطلاقه، بعدما قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى حظر الرياضيين الروس (باستثناء واحدة) بعد فضيحة المنشطات الممنهجة من الدولة.

كما عرفت هذا العام أوقاتًا صعبة بسبب الإصابات حرمتها من الارتقاء الى مستواها حتى النهائي الأولمبي.

باتت لاسيتسكيني منذ سنوات عدة ممثلة للرياضيين الروس، ولا تتردد في مهاجمة اتحادها الوطني علنًا، متهمته إياه بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل للعدائين بعد فضيحة المنشطات.

وهي من بين 10 رياضيين روس شاركوا في منافسات ألعاب القوى في طوكيو.

© 2021 AFP