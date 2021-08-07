أولمبياد طوكيو- قوى: النروجي جاكوب إنغيبريغستن يحرز ذهبية 1500 م

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طوكيو (أ ف ب)

فاز النروجي الصاعد جاكوب إنغيبريغستن (20 عاماً) بأول ألقابه الأولمبية عندما أحرز ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو السبت.

وحل إنغيبريغستين أولاً بتسجيله زمناً قدره 3.28.32 دقيقة، أمام الكيني تيموثي شيرويوت بطل العالم 2019 (3.29.01 د)، والبريطاني جوش كير ثالثاً (3.29.05 د).

وفي أول مشاركاته الأولمبية، حقق إنغيبريغستين إنجازاً كبيراً. فبعد تتويجه بطلاً أوروبياً في سباقي 1500 م و5 آلاف م في 2018 ببرلين عندما كان يبلغ 17 عاماً، قرر النروجي التفرغ لسباق 1500 م، رغم فوزه المقنع في 5 آلاف م حينها ضد حائز الذهبية الأولمبية مستقبلاً حامل الرقم القياسي العالمي الأوغندي جوشوا شيبتيغي، في حزيران/يونيو في فلورنسا ضمن الدوري الماسي.

© 2021 AFP