أولمبياد طوكيو-قوى: الهندي شوبرا يمنح بلاده ذهبية تاريخية بفوزه برمي الرمح

منح الهندي نيراج شوبرا بلاده أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في ألعاب القوى بعد فوزه بمسابقة رمي الرمح في دورةطوكيو في 7 آب/أغسطس 2021

إينا فاسبندر ا ف ب