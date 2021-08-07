أولمبياد طوكيو- قوى: الولايات المتحدة تحتفظ بذهبية التتابع 4 مرات 400 م للرجال

أنقذ مايكل شيري، مايكل نورمان، برايس ديدموند وراي بنجامين سمعة الولايات المتحدة في ألعاب القوى، بعدما كان فشل الرجال الأميركيون بحصد أي ذهبية في طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز رجال الولايات المتحدة ذهبية سباق التتابع 4 مرات 400 م السبت في طوكيو، مسجلين زمناً قدره 2:55.70 دقيقة، أمام هولندا (2:57.18 د) وبوتسوانا 2:57.27 د.

وأنقذ مايكل شيري، مايكل نورمان، برايس ديدموند وراي بنجامين سمعة الولايات المتحدة في ألعاب القوى، بعدما كان فشل الرجال الأميركيون بحصد أي ذهبية في طوكيو.

وبالتالي، احتفظت الولايات المتحدة بلقبها رغم الرباعي الجديد من العدائين. كما تعد هذه الذهبية حفظاً لماء الوجه للزميلين في جامعة كاليفورنيا نورمان وبنجامين بعد فشلهما بإحراز ذهبية فردية.

واحتل نورمان المركز الخامس في سباق 400 م، فيما حل بنجامين ثانياً في سباق 400 م حواجز خلف حامل الرقم القياسي العالمي النروجي كارستن فارهولم.

© 2021 AFP