أولمبياد طوكيو-قوى: ثنائية ذهبية لحسن وبرونزية للبحرينية غيزاهيغني في 10 آلاف م

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طوكيو (أ ف ب)

حققت الهولندية سيفان حسن ثنائية ذهبية في أولمبياد طوكيو بعد فوزها السبت بسباق 10 آلاف م لتضيفه إلى لقب 5 آلاف م، فيما منحت البحرينية كالكيدان غيزاهيغني أول ميدالية لبلادها في هذه الدورة بنيلها الفضية.

وأضافت حسن هذه الذهبية إلى لقبها في بطولة العالم في الدوحة 2019 منهية السباق بزمن 29:55.32 دقيقة، فيما حققت البحرينية 29:56.18، لتكتفي حاملة الرقم العالمي وصاحبة فضية بطولة العالم الأثيوبية ليتسينبيت غيدي بالبرونزية (30:01.72 دقيقة).

وهذه الميدالية الثالثة لحسن (28 عامًا) المولودة في أثيوبيا في طوكيو، بعد أن حصدت البررونزية في سباق 1500 م حين كانت تسعى لثلاثية تاريخية غير مسبوقة في ألعاب القوى في الأولمبياد.

أما غيزاهيغني (30 عامًا) التي هي أيضاً أثيوبية المولد، والتي سبق أن مثلت بلدها الأم قبل أن تحصل على الجنسية البحرينية، فلم تشارك سابقًا في سباق 10 آلاف م في بطولة كبرى، إذ نافست في 1500 و5000 م في ثلاث نسخ من بطولة العالم من دون نتائج تذكر قبل أن تحقق ذهبية هذين السباقين في الألعاب الآسيوية في جاكارتا 2018.

أما غيدي (23 عامًا) التي حققت في حزيران/يونيو من هذا العام الرقم العالمي في سباق 10 آلاف م، هي التي تحمل أيضًا الرقم الافضل في التاريخ في 5 آلاف م منذ العام الماضي، لم تشارك في المسابقة الاقصر في طوكيو لتركز على الأطول، إلا أنها اكتفت بالبرونزية بعد ان تقدمت طيلة فترات السباق المؤلف من 25 لفة قبل أن تتراجع في الامتار الاخيرة.

© 2021 AFP