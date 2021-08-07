أولمبياد طوكيو-قوى: ثنائية كينية في ماراثون السيدات

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

تفوّقت جيبشيرشير (يسار) على مواطنتها حاملة الرقم العالمي كوسغي في ماراثون السيدات

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سابورو (اليابان) (أ ف ب)

أبقت بيريس جيبشيرشير لقب الماراثون في الألعاب الأولمبية بحوزة كينيا، بعد تتويجها السبت في السباق الذي أقيم في مدينة سابورو اليابانية.

ؤقالت جيبشيرشير بعد تتويجها "الشعور رائع. أنا سعيدة جداً لأننا حققنا الفوز لكينيا".

وخلفت جيبشيرشير مواطنتها جميميا سومغونغ التي أصبحت في ريو 2016 أول كينية تحرز لقب الماراثون. لكنها وقعت في فخ المنشطات عام 2017، فتمّ إيقافها لثماني سنوات.

وفي ظل درجة الحرارة والرطوبة المرتفعتين، أعلن المنظمون تقديم موعد السباق لساعة فانطلق في السادسة صباحاً.

برغم ذلك، فشلت عداءات في إنهاء السباق البالغة مسافته 42 كيلومتراً، فانسحبت بطلة العالم الكينية روث شيبنغيتيش. واجتازت أخريات خط الوصول متوعكات، على غرار المكسيكية أورسولا سانشيس.

وبعد ساعتين من موعد الانطلاق، بلغت درجة الحرارة 30.6 مئوية والرطوبة 63%.

وأقرّت جيبشيرشير التي أنجبت طفلتها في خريف 2017 بقساوة الظروف "كان الطقس حاراً، لم يكن سهلاً. أنا ممتنة للتأقلم مع هذا الطقس".

ضغط الثنائي الكيني قبل أربعة كيلومترات من خط الوصول، مع تقلص حجم المنافسات على الميداليات.

وقبل كيلومترين من النهاية، شنّت جيبشيرشير هجومها الأخير والحاسم لتقطع خط الوصول منفردة.

تابعت "رفعت الإيقاع (وعندما وسّعت الفارق) قلت لنفسي +واو، سأفعلها. سأفوز+".

وهذه أول خسارة لكوسغي، في خمسة سباقات، بعد تتويجها في شيكاغو (2018-2019) ولندن (2019-2020)، لكن الوالدة لتوأمين يبلغان ثماني سنوات عانت في الآونة الأخيرة واحتاجت إلى تبريد نفسها بالثلج خلال المسار.

وتحمل كوسغي الرقم القياسي العالمي بزمن 2:14:04 منذ 2019.

وتم نقل السباق إلى سابورو في خريف 2019، على غرار سباقات المشي الأربعة، بحثاً عن طقس أقل قساوة.

عربياً، حلّت البحرينية يونيس شيبشيي تشومبا في المركز السابع (2:29:36 س) والمغربية رقية المقيم في المركز 56 بزمن 2:40:10 س.

© 2021 AFP