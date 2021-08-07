أولمبياد طوكيو-كاراتيه: فريال أشرف تهدي مصر أول ذهبية منذ 2004

ألكسندر نيمينوف ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز بلادها مصر أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004، بعد تتويجها في رياضة الكاراتيه لوزن +61 كلغ السبت.

وتفوّقت أشرف (22 عاماً) في النهائي على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا بطلة العالم 2018 لوزن -68 كلغ بنتيجة 2-صفر. وكان المصارع كرم جابر آخر رياضي يحقق ذهبية لمصر في نسخة أثينا 2004.

وفي طريقها إلى اللقب الغالي، حققت أشرف فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-صفر ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها "الأخوي" مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

وفي نصف النهائي، تفوقت على الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا 5-4، قبل أن تتخطى زاريتسكا بطلة العالم 2018 لوزن -68 كلغ.

قالت بعد ضمان الميدالية والتأهل إلى نصف النهائي "هذا تعب أربع سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قويا. أشكر والدتي. هذا انجازها وليس انجازي (باكية)".

وهذه سادس ميدالية لمصر في الألعاب الحالية، بعد فضية أحمد أسامة الجندي السبت في الخماسي الحديث وبرونزيات سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ، وجيانا فاروق لطفي في وزن -61 كلغ في الكاراتيه.

وحلّت أشرف سابعة في بطولة العالم 2018 وتوّجت بطلة العالم للناشئات 2019 لوزن -68 كلغ وبطلة إفريقيا 2020.

تهوى فريال التي استهلت هذه الرياضة بعمر السابعة، القراءة والرسم، وهي طالبة صيدلة على غرار مواطنتها جيانا فاروق.

© 2021 AFP