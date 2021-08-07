أولمبياد طوكيو- يد: فرنسا تثأر من الدنمارك وتحصد الذهب

لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة اليد يحتفلون بإحراز ذهبية الأولمبياد بفوزهم على الدنمارك في 7 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

حصد المنتخب الفرنسي لكرة اليد ذهبية المنافسات الأولمبية للعبة في العاصمة طوكيو، بعد فوزه على حامل اللقب الدنمارك 25-23 السبت.

وثأر "الديوك" من الدنماركيين أنفسهم الذين حرموهم من اللقب في نهائي أولمبياد ريو 2016.

وهذا هو اللقب الأولمبي الثالث في تاريخ اليد الفرنسية، الميدالية الحادية والثلاثين للفرنسيين في طوكيو وثامن ذهبية.

وكان المنتخب الإسباني حصد الميدالية البرونزية في وقت سابق السبت، بفوزه على المنتخب المصري 33-31.

© 2021 AFP