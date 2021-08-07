تظاهرات احتجاجية على التصريح الصحي في فرنسا

GEOFFROY VAN DER HASSELT, جوفروا فان دير هاسيل ا ف ب/ارشيف

تظاهرة في باريس احتجاجا على فرض الشهادة الصحية والزامية اللقاح علة مقدمي الرعاية في 31 تموز/يوليو 2021

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باريس (أ ف ب)

تنظم في أكثر من 150 مدينة فرنسية السبت تظاهرات احتجاجا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس.

وتجري هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع غداة نداء ملح أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح، بينما تلقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل (65,9% من السكان).

وتظاهر مئات الاشخاص الخميس بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، هاتفين "ماكرون، لانريد الشهادة الصحية" التي فرضها.

والقانون الذي تم تبنيه في نهاية تموز/يوليو يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة وينص على الزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

واعتباراً من الاثنين، سيُسمح فقط لحاملي التصريح الصحي أي الأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من المرض، بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية او ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

وقال عدد من المتظاهرين إنهم يرفضون أن يكونوا "فئران تجارب" للقاحات الجديدة. لكن قسماً كبيراً من المتظاهرين، وبعضهم حصل على اللقاح، يرون في فرض التصريح الصحي "إجبارا مستترا على تلقي اللقاح" وفرض "مجتمع رقابة".

واستقطبت التظاهرة في 31 تموز/يوليو ما لا يقل عن 204 آلاف متظاهر (مقابل 161 ألفا قبل أسبوع)، بحسب وزارة الداخلية.

وتوقع مصدر في الشرطة "خروج نفس العدد من المتظاهرين بشكل عام" السبت.

ومن المقرر خروج أربع تظاهرات في باريس حيث تتوقع الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص.

وتخللت تظاهرات الأسبوع الماضي مواجهات مع الشرطة وشتائم لوسائل الإعلام.

© 2021 AFP