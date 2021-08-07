درع المجتمع: ركلة جزاء قاتلة تهدي ليستر اللقب على حساب سيتي

ادريان دينيس ا ف ب

النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (وسط) يسجل ركلة الجزاء لليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في درع المجتمع الإنكليزية لكرة القدم، لندن في 7 آب/أغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

توج ليستر سيتي بدرع المجتمع التي يفتتح بها الموسم الكروي في إنكلترا وتجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، وذلك بفوزه القاتل على مانشستر سيتي 1-صفر من ركلة جزاء السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن أمام مدرجات ممتلئة.

وكان الفريقان في طريقهما لخوض ركلات الترجيح قبل أن يرتكب الهولندي ناثان أكي خطأ قاتلاً في المنطقة المحرمة على البديل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو الذي انبرى لركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 89، وأهدى فريقه الدرع للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1971 على حساب ليفربول 1-صفر، عندما كانت تعرف باسم الدرع الخيرية.

وخاض الفريقان مباراة افتتاح الموسم أمام مدرجات ممتلئة بعد قرار السلطات السماح بدخول المشاهدين إلى الملاعب.

وكان حوالي 60 ألف متفرج تابعوا في "ويمبلي" أيضاً المباراة النهائية لكأس أوروبا الاخيرة التي جمعت منتخب انكلترا بإيطاليا وانتهت بخسارة "الاسود الثلاثة" بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفشل سيتي الذي أستعاد الموسم الماضي لقب الدوري الممتاز من ليفربول، في إحراز الدرع للمرة السابعة في تاريخه والثالثة في الأعوام الأربعة الاخيرة، بعد فوزه أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.

ويبدأ فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز الأحد في رحلة محفوفة بالمخاطر الى ملعب توتنهام، فيما يستهل ليستر، الفائز بالكأس الموسم الماضي على حساب تشلسي، مشواره على أرضه باستقبال ولفرهامبتون.

© 2021 AFP