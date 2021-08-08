إحدى "فتيات شيبوك" تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها في نيجيريا

ا ف ب/ارشيف

والدات فتيات ثانوية شيبوك في اعتصام في 5 ايار/مايو 2014

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لاغوس (أ ف ب)

أعلن مكتب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا السبت أن واحدة من نحو 300 شابة نيجيرية خطفتهم بوكو حرام من مدرسة في شيبوك (شمال شرق) قبل سبع سنوات، أطلق سراحها والتقت عائلتها.

وكان نحو مئة جهادي من جماعة بوكو حرام خطفوا 276 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و 17 عاما من مدرسة للبنات في شيبوك في ولاية بورنو في 14 نيسان/إبريل 2014. وأثارت الحادثة استياء دوليا وأدت إلى إطلاق حملة تحت شعار "أعيدوا لنا بناتنا" (#برينغ-باك-اور-غيرلز) من أجل إطلاق سراحهم.

وذكرت منظمة العفو الدولية في الذكرى السابعة لخطفهن في نيسان/ابريل الماضي أن الجيش النيجيري تمكن من تحرير غالبية الفتيات أو عثر عليهن، لكن حوالى مئة منهن ما زلن مفقودات.

وأعلن حاكم بورنو باباغانا أومارا زولوم في بيان أن روث نغلادار بوغو جاءت إلى الجيش الشهر الماضي مع شخص قالت إنه زوجها.

واضاف "أعرف شعور عائلات اللواتي ما زلن في الأسر ولكن يجب أن نبقى متفائلين بعد تطورات اليوم".

وقال مكتب حاكم بورنو أن الفتاة حضرت إلى مقر للجيش في 28 تموز/يوليو لكن النبأ لم يعلن لمنحها الوقت للاتصال بوالديها.

ومنذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في 2009 في شمال شرق نيجيريا أودى الصراع الذي امتد إلى البلدان المجاورة بحياة أكثر من 36 ألف شخص واضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم، حسب الأمم المتحدة.

وجرت عمليات خطف جماعي أخرى في شمال نيجيريا من شيبوك مما أدى إلى إغلاق مئات المدارس.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر الماضي خطف حوالى ألف طالب لا سيما في الولايات الشمالية الغربية والوسطى من البلاد.

وقد أطلق سراح معظمهم لكن عددا منهم ما زالوا محتجزين بعد أشهر من خطفهم.

© 2021 AFP