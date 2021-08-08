برشلونة يحرز كأس جوان غامبر بفوزه على يوفنتوس في حقبة "ما بعد ميسي"

بو بارينا ا ف ب/ا ف ب

لاعبو برشلونة يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى يوفنتوس الإيطالي خلال مباراة كأس جوان غامبر على ملعب "يوهان كرويف" في برشلونة، في 8 آب/أغسطس 2021

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برشلونة (أ ف ب)

في أوّل مباراة له بعد حقبة ليونيل ميسي، فاز برشلونة على يوفنتوس الإيطالي 3-صفر على ملعب "يوهان كرويف" الأحد في مباراة ودية على كأس الراحل جوان غامبر، أحد الأعضاء المؤسسين للنادي الكاتالوني ولاعبه السابق الذي أصبح لاحقاً رئيساً له.

ودأب برشلونة على اقامة هذه المباراة منذ عام 1966، وقد أقيمت هذا العام في مناسبة حزينة وبعد ساعات من المؤتمر الصحافي الذي عقده قائده الأبدي ميسي لوداع محبيه حيث أجهش في البكاء بعدما لم يتمكن من تمالك نفسه أمام ناظري زوجته واولاده ورفاقه ورئيس برشلونة، فيما حياه الحاضرون بالتصفيق لفترة طويلة.

وأقيمت المباراة أمام حوالي 20 ألف متفرج هتفوا لفترات طويلة "ميسي،ميسي" في تحية لنجمهم الراحل عن صفوف الفريق.

سجل ثلاثية برشلونة المهاجم القادم من ليون الفرنسي الهولندي ممفيس ديباي (3) والدنماركي مارتن برايثوايت (57) والبديل ريكي بويغ (90+2).

سيطر النادي الكاتالوني على الشوط الأوّل، وبدا أفضل من منافسه وأكثر استعداداً بدنياً، فيما اعتمد يوفنتوس بقيادة مدربه القديم-الجديد ماسيميليانو أليغري العائد إلى دكة المدربين خلفاً للمدرب ونجم يوفنتوس السابق أندريا بيرلو، على الهجمات المرتدة.

افتتح ديباي التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة من قدمه اليسرى بعد تمريرة من الشاب النمسوي يوسف دمير في قلب الدفاع التوريني، لينفرد بالحارس البولندي فويتشيتش تشيزني ويسدد في الشباك.

وبرز نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الاولى بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى المهاجم الإسباني ألفارو موراتا داخل المنطقة ومنها إلى الجهة المعاكسة لـ "سي آر 7" سددها قوية صدها الحارس (15).

واعتقد النادي الكاتالوني انه ضاعف النتيجة عبر لعبة ثلاثية من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والدنماركي مارتن برايثوايت وديباي، تابعها دمير في الشباك وألغاه الحكم بداعي التسلل (20).

ووقف الحارس البرازيلي نيتو سداً منيعاً امام هجمات يوفنتوس فتصدى مرتين لموراتا (39 و43) وثالثة لركلة حرة من هداف كأس أوروبا في نسختها الاخيرة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاوّل.

استهل يوفنتوس الشوط الثاني من دون نجمه رونالدو فحلّ بدلاً منه السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي (21 عاماً) الذي شاهد الهدف الثاني الثاني لبرشلونة برأسية برايثوايت الخالي من الرقابة عجز الحارس عن صدها (57)، قبل أن يختتم بويغ المهرجان التهديفي بتسديدة لولبية رائعة من حافة المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويستهل برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني في 15 آب/أغسطس على ملعبه أمام ريال سوسييداد، فيما يبدأ يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي في 22 منه خارج ملعبه ضد أودينيزي.

بور-د حظ/دع

© 2021 AFP