تونس لا تزال تنتظر التعيينات الرئاسية بعد القرارات الاستثنائية

فتحي بلعيد اف ب/ارشيف

الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث في قصر قرطاج شرق العاصمة تونس في 2 أيلول/سبتمبر 2020

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تونس (أ ف ب)

مع انتصاف مهلة الثلاثين يوما التي جمّد الرئيس قيس سعيّد خلالها عمل البرلمان وأعلن تدابير استثنائية ومنح نفسه صلاحيات السلطة التنفيذية، لا يزال التونسيون يترقبون تعيين رئيس حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات لتسريع ذلك.

ومنذ 25 تموز/يوليو، اتخذ سعيد قرارات متفرقة غير منتظرة بعد تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، كانت تصدر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك" غالبا خلال الليل، وبينها عزل خمسة وزراء وتعيين مسؤولين جدد كبار في رئاسة الحكومة.

وشملت الإقالات وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال، وأخيرا الجمعة وزير الصحة فيما البلاد تواجه انتشارا كبيرا لوباء كوفيد-19 وتستعد لحملة تلقيح واسعة الأحد.

وعلّل سعيّد إقالة وزير الاقتصاد علي الكعلي بأنه "لا يرد على الهاتف". أمّا وزير تكنولوجيات الاتصال فوزارته وضعت في تصرّف الأحزاب معلومات خاصة بالمواطنين من أجل أهداف انتخابية، حسب سعيّد.

وعيّن خبيرة في المالية والضرائب على رأس وزارة الاقتصاد ومتخصصا في السلامة المعلوماتية في مهام وزير جديد لتكنولوجيات الاتصال.

والجمعة، قام بتسمية الطبيب العميد علي مرابط الكادر في الجيش التونسي والذي كان مشرفا على حملة التطعيم، وزيرا جديدا للصحة.

تداولت وسائل إعلام محلية عدة أسماء مرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة من بينها وزير الداخلية الأسبق والمقرب من سعيّد توفيق شرف الدين الذي أشرف على حملته الانتخابية في العام 2019 وأقاله المشيشي بضغط من حزب النهضة، صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر والذي تسبب نزاعه السياسي مع الرئيس بشلل مؤسساتي قاد الى الأزمة الحالية.

كما يتم التداول باسم الخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي فضلا عن موظف سام في البنك الدولي.

- انتظار كبير -

ولم يعلن بعد سعيّد اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة. ورجحت وسائل إعلام محلية أن السبب يعود لرفض بعض الشخصيات تولي المنصب.

أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمام البرلمان المغلق من جانب الجيش غداة تجميد كافة أعماله، في العاصمة تونس في 26 تموز/يوليو 2021 فتحي بلعيد ا ف ب

وانتظارات التونسيين منذ تولي سعيّد السلطة كبيرة وتتزامن ووضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب تمر به البلاد.

ويعتمد اقتصاد تونس بصفة كبيرة على قطاع السياحة التي تمثل 14% من الناتج الداخلي الخام.

وللموسم الثاني على التوالي، تراجع بحدة مردود هذا القطاع بسبب الجائحة التي عادت بقوة خلال موسم الصيف.

كما تأثرت قطاعات اقتصادية أخرى بسبب حظر الجولان الليلي الذي أقرّ منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت لمحاصرة انتشار الفيروس.

وجاءت قرارات سعيّد في فترة تخوض فيها تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل جديد هو الرابع خلال عشر سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية مؤلمة.

وتدعم شريحة كبيرة من التونسيين الذين خرجوا ليلة إعلان سعيّد عن قراراته للاحتفال بالشوارع، خيارات الرئيس، وينتظرون منه الضرب بقوة في ملفات الفساد والإفلات من العقاب في تعبير واضح عن سخطهم من الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة منذ سنوات.

ورفع سعيّد الحصانة عن نواب البرلمان وبدأت ملاحقة بعضهم قضائيا في ملفات قديمة، وعبّرت منظمات عن مخاوف وقلق تجاه عدم احترام الحقوق والحريات.

وفي رده على ذلك، أكد سعيّد مرددا مقولة شهيرة للجنرال الفرنسي شارل ديغول "كبرت على أن أصبح دكتاتورا"، مشددا على أن الإقالات ستشمل فقط كل ملاحق من العدالة.

ويقول المحلل في منظمة "البوصلة" التي تتابع أعمال البرلمان أيمن بن صالح "بعض النواب الملاحقين من القضاء يعتمدون على الحصانة ويحتمون بها"، مشيرا في الوقت نفسه الى "نقص في المعطيات حول هذه التوقيفات".

وتقدر منظمة "أنا يقظ" أن 14 نائبا يلاحقون قضائيا، وهم متهمون في قضايا مختلفة كالتهرب الضريبي والاحتيال وفساد وتضارب مصالح وتحرش جنسي.

ومن بين النواب الموقوفين الناشط السياسي ياسين العياري المتهم منذ العام 2018 من المحكمة العسكرية بانتقاد الجيش.

- "يمكن التمديد" -

ودعت منظمات حقوقية عدة إزاء ما وصفوه بالفراغ السياسي، الرئيس قيس سعيّد إلى التسريع بتقديم رئيس حكومة جديد وفريق عمله وتوضيح استراتيجية عمله.

وعبّر حزب النهضة عن استعداده للقيام "بتنازلات" والشروع في مراجعات ونقد ذاتي للسياسات التي اعتمدها في السابق، ودعا سعيّد إلى حوار وطني، لكن الأخير رفضها مؤكدا "لا حوار مسرطنا".

وطالب "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) بتسمية رئيس حكومة جديد في أسرع وقت ممكن من أجل تشكيل "حكومة إنقاذ مصغرة".

وفي المرسوم الرئاسي الذي أصدره سعيّد، وردت عبارة "يمكن التمديد" في ما يخص مدة تجميد أعمال البرلمان بثلاثين يوما، ما يثير قلق الحقوقيين والنشطاء السياسيين في البلاد مع استمرار غياب مخطط عمل واضح لسعيّد.

ويوضح بن صالح لفرانس برس "يجب أن تكون هناك خارطة طريق للوضع الراهن ولما بعده من أجل تفصيل كيفية العودة إلى الإطار الدستوري، وهل ستكون هناك انتخابات مبكرة أو تنقيحا للقانون الانتخابي؟".

ويعتبر الباحث في العلوم السياسية حاتم مراد أن تولي الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان لشهر لوضع حد للانحرافات التي تضعف الديموقراطية الناشئة رهان محفوف "بالمخاطر".

© 2021 AFP