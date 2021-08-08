دورة تورونتو: نادال يطمح لمقارعة مدفيديف رغم الأوجاع

ميتشيل لايتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

يدخل الإسباني رافايل نادال الى دورة تورونتو وهو لا يزال يعاني من أوجاع في القدم

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تورونتو (كندا) (أ ف ب)

يأمل الإسباني رافايل نادال الإستمرار على خطى التعافي الكامل من الإصابة التي عانى منها منذ فترة طويلة في القدم، وذلك عشية إنطلاق دورة تورونتو الكندية للماسترز ألف نقطة لكرة المضرب الإثنين.

وأحرز نادال لقب تورونتو خمس مرات، لذا يعوّل الفائز بـ 20 لقباً كبيراً، على مشاركته من أجل التحضير لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى. علماً أنه حامل اللقب في آخر نسختين (2018 و2019) بعد إلغاء الدورة الكندية العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19".

وعلى الرغم من مشاركته أخيراً في دورة واشنطن، غير انّ نادال الذي خرج من الدور الثالث، لا يزال يخشى أن تعود الاوجاع في القدم لتحدّ من طموحاته، خصوصاً انّه يعاني من آثار هذه الإصابة منذ بطولة فرنسا المفتوحة في آيار/مايو الماضي، والتي أبعدته عن أولمبياد طوكيو وبطولة ويمبلدون.

واعتبر نادال عشية إنطلاق البطولة التي تقام على أرض صلبة أنّ "الأشهر الاخيرة كانت صعبة بسبب المشاكل البدنية".

ومن المحتمل أن يواجه نادال، المصنّف ثانياً في تورونتو، الجنوب إفريقي لويد هاريس المصنّف 50 في حال فوز الاخير بمباراته في الدور الاوّل، علماً أنّ هاريس نفسه كان قد هزمه في العاصمة الأميركية قبل أسبوع.

وأشار نادال الى انّه "ليس في القمة لكنه يتدرّب بشكل أفضل مقارنة بوضعه في واشنطن"، وتابع "أنا متحمس للمضي قدماً وتقديم مستويات أفضل. أوّد أن أنافس على نحو جيد".

ويعتبر الروسي دانييل مدفيديف من أبرز المرشحين في دورة تورونتو التي تشهد غياب العديد من النجوم البارزين وفي طليعتهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً والسويسري روجيه فيدرير.

ويغيب "ديوكو" بعد خروجه خالي الوفاض من أولمبياد طوكيو، بينما لا يزال فيدرير في طور التعافي من إصابة في الركبة.

ومن بين أبرز الغائبين ايضاً الألماني ألكسندر زفيريف الفائز بذهبية الألعاب الاولمبية، إضافة الى حامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز النمسوي دومينيك تيم ووصيف بطولة ويمبلدون الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وأقدم منظمو الدورة الكندية على إقصاء الشاب الإيطالي لورنتسو موسيتي بسبب مخالفته "بروتوكول" حجر اللاعبين بسبب فيروس كورونا.

وتُعد درجة الحرارة المرتفعة والمتوقعة في كندا عند إنطلاق البطولة، والتي ستبلغ 30 درجة مئوية، من أبرز التحديات أمام مدفيديف، خصوصاً بعد أن عبّر اللاعب عن إنزعاجه من طقس اليابان، والذي اعتبر أنّه يهدّد صحته.

وقال مدفيديف "واجهتُ في طوكيو من أصعب الظروف التي لعبتُ فيها على الإطلاق".

وتابع "الطقس والرطوبة كانا إستثنائيين للغاية. والجسم ليس معتاداً عليهما. لهذا السبب كنت أعاني. لكن +بعد التمارين في فلوريدا+ اشعر بحالة جيدة خصوصاً من الناحية البدنية".

وسبق لإبن الـ 25 عاماً ان فاز بلقب ثلاث دورات ألف نقطة، علماً أنه يطمح للثأر من نادال الذي تغلب عليه في نهائي دورة تورونتو عام 2019.

كذلك، يُعتبر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف ثالثاً من أبرز المرشحين، حيث أُعفي من خوض مباريات الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الاوائل. وقد سبق له أن خسر في نهائي هذه الدورة على يد نادال قبل ثلاث سنوات.

وصُنّف الروسي أندرو روبليف خامساً أمام الكندي دينيس شابوفالوف والذي هزم نادال والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عام 2017، بعد ان كان قد فاز أيضاً على الكندي نيك كيريوس على الأراضي الكندية في العام 2016.

© 2021 AFP