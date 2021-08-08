ميسي لم يتصور الرحيل عن برشلونة وامكانية انتقاله الى سان جرمان ممكنة

باو بارينا ا ف ب

نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي يجهش بالبكاء في مستهل مؤتمره الصحافي الذي يتحدث فيه عن رحيله عن الفريق الكاتالوني. 8 اب/اغسطس 2021

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برشلونة (أ ف ب)

أعتبر نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي بانه لم يتصور اطلاقا ان يرحل عن صفوف النادي الاسباني الذي امضى في صفوفه اكثر من 20 عاما مشيرا الى امكانية انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي لكنه لم يوصد الباب اما اندية عدة اخرى بحسب قوله.

وصعد ميسي الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل ان يجهش بالبكاء وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم افكر بهذا الامر. كنت اريد وداعا مع الجميع على ارضية الملعب".

واضاف "هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر".

وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي".

وعن امكانية انتقاله الى سان جرمان "ثمة امكانية لذلك لكني لم اوقع مع احد. اندية عدة ابدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والامور مفتوحة".

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الاسبانية لكرة القدم.

© 2021 AFP