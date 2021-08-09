الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت عتبة أربعين ألفا في إيران

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

إيراني يمر من أمام متجر مغلق في إطار تشديد السلطات القيود الصحية لاحتواء كوفيد في طهران بتاريخ 20 تموز/يوليو 2021

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طهران (أ ف ب)

تجاوزت الإصابات اليومية بكوفيد-19 في إيران عتبة أربعين ألف حالة الاثنين على ما أعلنت وزارة الداخلية ما يشكل عددا قياسيا جديدا على صعيد الإصابات والوفيات لليوم الثاني على التوالي.

في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ثبتت إصابة 40,808 أشخاص بفيروس كورونا فيما توفي 588 بحسب الوزارة.

ومع هذه الحالات الجديدة ارتفعت الإصابات إلى أربعة ملايين و199 ألفا و537 منذ بدء تفشي الوباء فيما وصل عدد الوفيات إلى 94,603.

ويؤكد مسؤولون إيرانيون في قطاع الصحة أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحصيلة الفعلية.

ولا تزال إيران أكثر دول الشرق الوسط تضررا بالجائحة.

ويسجل في طهران التي يزيد عدد سكانها على ثمانية ملايين نسمة، أكبر عدد من الوفيات والإصابات وحالات الاستشفاء على ما أوضح نادر وتكلي نائب مدير الفريق الخاص لمكافحة الفيروس في العاصمة الإيرانية.

وقال لوكالة إيسنا للأنباء "نتوقع تسجيل ارتفاع في الوفيات في الأيام المقبلة. لا نعرف متى سنصل إلى ذروة هذه الموجة الخامسة" مضيفا أن مستشفيات طهران وأقسام الطوارئ تعاني الاكتظاظ.

ولا تزال حملة التلقيح الوطنية التي أطلقت في شباط/فبراير تمضي بشكل أبطأ مما كان مأمولا به. ومن أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليونا، تلقى أكثر من 13 مليونا جرعة واحدة من لقاح مضاد لكورونا، في حين تلقى 3,7 ملايين شخص فقط الجرعتين، وفق أرقام وزارة الصحة الاثنين.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية، تستخدم السلطات أربعة لقاحات أجنبية هي سبوتنيك-في وسينوفارم وبهارات وأسترازينيكا/أكسفورد، إضافة الى لقاح "كوو إيران بركت" المنتج محليا.

وسعيا لتعويض نقص اللقاحات المستوردة، عملت إيران على تطوير لقاحات محلية. وأعلنت السلطات في الفترة الماضية منح موافقة طارئة لاستخدام اثنين من هذه اللقاحات، أحدهما "كوو إيران بركت".

وباتت أكثر من نصف مناطق ايران مصنفة "حمراء" عند أعلى مستوى خطر في مقياس يعتمد على الألوان على ما أكدت الوزارة.

في المناطق الحمراء تغلق كل المتاجر أبوابها باستثناء الأساسية منها مثل الصيدليات ومحال المواد الغذائية.

لكن صحافيين من وكالة فرانس لاحظوا أن مراكز تجارية ومحلات صغيرة كانت لا تزال تعمل في شمال طهران ووسطها.

ومنذ بدء كوفيد-19، لم تفرض السلطات الإيرانية إجراءات إغلاق شامل على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العالم، عازية الأمر للظروف الاقتصادية الصعبة العائدة بالدرجة الأولى الى العقوبات الأميركية.

© 2021 AFP