بلينكن: ايران "لن تفلت من العقاب" على خلفية الهجوم على ناقلة النقط

جوناثن ارنست تصوير مشترك/ا ف ب

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي في الكويت في 29 تموز/يوليو 2021

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

توعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا الاثنين بمعاقبة ايران على خلفية الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب، مؤكدا أن العالم لا يمكنه السماح "بالإفلات من العقاب".

وقال بلينكن خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الامن البحري، إن التفجيرات في أواخر تموز/يوليو على ناقلة النفط "أم/تي ميرسر ستريت" التي يشغلها رجل أعمال اسرائيلي هي ضمن "سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر".

وقال "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين. وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".

وتعرضت ناقلة النفط لهجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان في 29 تموز/يوليو، أدى الى مقتل اثنين من أفراد طاقهما من بريطانيا ورومانيا. واتهمت دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.

كما انتقد بلينكن، في إشارة واضحة الى بكين، محاولات "ترهيب دول أخرى وتخويفها من الوصول بشكل قانوني إلى مواردها البحرية" في منطقة بحر الصين الجنوبي حيث تدور عدة نزاعات.

وقال "قد يؤكد البعض أن حل النزاع في بحر الصين الجنوبي ليس من اختصاص الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تطالب بالجزر والمياه".

وتدارك "لكنه شأن، وحتى مسؤولية، كل دولة عضو أن تدافع عن القوانين التي اتفقنا جميعا على اتباعها وحل النزاعات البحرية بشكل سلمي".

© 2021 AFP