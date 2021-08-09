تصنيف المحترفين والمحترفات: سينر بطل واشنطن ضمن نادي العشرين الاوائل

ميتشل لايتون GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

الايطالي جانيك سينر محتفلا بعد تتويجه بطلا لدورة واشنطن في كرة المضرب. 8 اب/اغسطس 2021

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باريس (أ ف ب)

دخل الايطالي الشاب جانيك سينر نادي اللاعبين العشرين الاوائل في التصنيف العالمي لكرة المضرب اثر تتويجه بطلا لدورة واشنطن الاحد.

وارتقى سينر الذي سيبلغ العشرين من عمره في 16 اب/اغسطس الحالي، 9 مراكز ليحتل المرتبة الخامسة عشرة بعد احرازه ثالث لقب في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية في العاصمة الاميركية على الاميركي ماكينزي ماكدونالد بثلاث مجموعات 7-5 و4-6 و7-5.

في المقابل، صعد الخاسر من المرتبة 107 الى الرابعة والستين.

ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتصدر الترتيب بفارق شاسع عن وصيفه الروسي دانييل ميدفيديف، في حين تراجع الاسباني المخضرم رافايل نادال الى المركز الرابع لصالح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

في المقابل، لم تطرأ تعديلات كبيرة على تصنيف المحترفات حيث احتفظت الاسترالية اشلي بارتي بالصدارة امام وصيفتها اليابانية ناومي اوساكا.

وخرجت الرومانية سيمونا هاليب من نادي اللاعبات العشر الاوليات وتراجعت الى المركز الثالث عشر.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12113 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10220

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8115

4- الاسباني رافايل نادال 7315

5- الألماني ألكسندر زفيريف 7183

6- النمسوي دومينيك تيم 6915

7- الروسي أندري روبليف 6005

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5533

9- السويسري روجيه فيدرر 4215

10- الكندي دينيس شابوفالوف 3625

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 9635 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7146

3- البيلاروسية ارينا سابالينكا 6845

4- الأميركية صوفيا كينن 5345

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5035

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4850

7- البولندية إيغا شفيونتيك 4550

8- الكندية بيانكا اندريسكو 4431

9- الاسبانية غاربيني موغوروسا 4165

10- التشيكية باربورا كريتشيكوفا 4113

© 2021 AFP