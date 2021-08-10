الدوري الأميركي للمحترفين: مافريكس يجدّد عقد دونتشتيش لخمس سنوات

هاري هو غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

توصل فريق دالاس مافريكس، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، الى اتفاق مع النجم السلوفيني الغني عن التعريف لوكا دونتشتيش لتجديد العقد لمدة خمس سنوات مقابل 207 مليون دولار بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأميركية الإثنين.

سيوقّع إبن الـ 22 عاماً على عقد "سوبر ماكس" أي أنّه سيحصل على الحدّ الأقصى المسموح به بحسب قوانين الرابطة، وذلك كما أشارت شبكة "أي أس بي أن" الرياضية وصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز".

ونقلت "أي أس بي أن" عن دونتشيتش قوله "اليوم إنه حلّم وتحوّل الى حقيقة. أعطتني لعبة كرة السلة الكثير وأخذتني الى أماكن مذهلة. أنا ممتن ومتحمس للبقاء في دالاس كجزء من مافريكس".

وتابع "أنا ملتزم بهذه المؤسسة وأقدّر جداً دعم مشجعيني".

وكان دونتشيتش على مقربة من قيادة سلوفينيا الى نيل الميدالية البرونزية ضمن أولمبياد طوكيو، قبل أن يكتفي بلد المليوني نسمة بنيل المركز الرابع. وكان دونتشيتش انضم الى مافريكس عقب اختياره بالمركز الثالث في "درافت" 2018 المخصص لانتداب لاعبي الجامعات وحتى الثانويات الأميركية واللاعبين الأجانب الى الدوري، واستمر منذ حينها بحسب ذاك الاتفاق.

أصبح أصغر من فاز بجائزة أفضل لاعب في تاريخ مسابقة "يوروليغ" في موسم 2017-2018، عندما قاد ريال مدريد الإسباني الى اللقب، قبل أن يختار الانتفال الى تحدّ جديد خارج الحدود الاوروبية بإعلانه الدخول في الـ"درافت"، فوقع عليه الاختيار من قبل أتلانتا هوكس. انتقل اللاعب بموجب صفقة تبادل من هوكس الى مافريكس مقابل تراي يونغ.

بلغ معدل دونتشيتش 27.7 نقطة و8 متابعات و8.6 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، بمعدل نجاح 47.9 بالمئة من جميع المسافات، و35 بالمئة من خارج القوس.

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب مبتدئ (روكي) في العام 2019، تمكن دونتشيتش من قيادة مافريكس الى الادوار الاقصائية "بلاي أوف" في الموسمين الماضيين قبل أن يخرج في المناسبتين أمام لوس أنجليس كليبرز من الدور الأول.

لم يفز مافريكس بسلسلة ضمن الادوار النهائية منذ فوزه باللقب عام 2011، حيث سقط عند عتبة الدور الاول ست مرات، فيما فشل في التأهل من الموسم المنتظم أربع مرات خلال المواسم العشرة الاخيرة.

© 2021 AFP